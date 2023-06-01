マスターズの賞金総額は史上最高35億円 優勝賞金7億円超
＜マスターズ 3日日◇11日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞11日、第90回「マスターズ」の賞金総額が2250万ドル（約35億8300万円）になると発表。前年の2100万ドルから150万ドル増加し、大会史上最高額を更新した。
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優勝賞金は450万ドル（約7億1600万円）で、前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が手にした420万ドルから30万ドル増額となった。単独2位は243万ドル（約3億8700万円）。単独9位までの選手に、1億超えの賞金が与えられる。なお、予選落ちとなった選手にも2万5000ドル（約398万円）が支払われる。2021年大会を制した松山英樹の優勝賞金は207万ドル（約3億2900万円）だった。【近年のマスターズ賞金額推移】・2025年：420万ドル（ローリー・マキロイ）・2024年：360万ドル（スコッティ・シェフラー）・2023年：324万ドル（ジョン・ラーム）・2022年：270万ドル（スコッティ・シェフラー）・2021年：207万ドル（松山英樹）・2020年：180万ドル（ダスティン・ジョンソン）
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優勝賞金は450万ドル（約7億1600万円）で、前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が手にした420万ドルから30万ドル増額となった。単独2位は243万ドル（約3億8700万円）。単独9位までの選手に、1億超えの賞金が与えられる。なお、予選落ちとなった選手にも2万5000ドル（約398万円）が支払われる。2021年大会を制した松山英樹の優勝賞金は207万ドル（約3億2900万円）だった。【近年のマスターズ賞金額推移】・2025年：420万ドル（ローリー・マキロイ）・2024年：360万ドル（スコッティ・シェフラー）・2023年：324万ドル（ジョン・ラーム）・2022年：270万ドル（スコッティ・シェフラー）・2021年：207万ドル（松山英樹）・2020年：180万ドル（ダスティン・ジョンソン）
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