HYDE¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¼ýÏ¿¶ÊMV¡õLive Session Video 5¶Ê¤òËè½µ¸ø³«¤Ø
HYDE¤¬5·î13Æü¤ÎCD¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡ÙÈ¯Çä¤òÁ°¤Ë¡¢4·î17Æü¤è¤ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ÈLive Session Video¤òHYDE Official YouTube¤Ë¤ÆËè½µ¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE ¸ÂÄêÈ×¤Ë¤âÁ´¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¸ø³«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ã¸ø³«¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡ä
¡¦4·î17Æü(¶â) DIE HAPPILY
¡¦4·î24Æü(¶â) MAISIE -HYDE Ver.-
¡¦5·î1Æü(¶â) SO DREAMY
¡¦5·î8Æü(¶â) SSS -HYDE Ver.-
¡¦5·î12Æü(²Ð) TATTOO
¤Þ¤¿¡¢HYDE¤Î¸Î¶¿ÏÂ²Î»³¤Ë¤Æ¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¸ø±é¤¬Íè·î5·î17Æü(Æü)¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Î¸ø±é¤Ï¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä ¹ñÆâ¸ø±é¤ò¤È¤â¤Ë¤Þ¤ï¤Ã¤¿JEKYLL¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î½Ð±é¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤òÁÛÄê¤·¤¿¥·¡¼¥±¥ó¥¹¡ÊÏ¿²»²»¸»¡Ë¤È¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ¸±éÁÕ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï4·î10Æü(¶â)¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÀè¹Ô¼õÉÕÃæ¡£
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hyde.lnk.to/jekyllPR
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)CD¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡§https://hyde.lnk.to/jekyll_cdPR
¡ÚUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ü¥°¥Ã¥º)¡Û
PDCV-1251 / 14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê / LP¥µ¥¤¥ºÆÃÊÌBOX
¢þCD¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢þBlu-ray / M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢þ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§LP¥µ¥¤¥º
¢þ¥°¥Ã¥º¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë4Ëç¥»¥Ã¥È
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD)¡Û
UICV-9345 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þCD¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢þBlu-ray / M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
UICV-1120 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þCD¡§12Ñ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01.DIE HAPPILY
02.SSS -HYDE Ver.-
03.MAISIE -HYDE Ver.-
04.FINAL PIECE
05.SO DREAMY
06.THE ABYSS
07.TATTOO
08.NOSTALGIC
09.SMILING
10.FADING OUT
¡üÁ´·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ
¥·¥ó¥°¥ë¡õ¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Æ°±þÊçÃêÁª¡íMONSTERS CHANCE¡É±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡
¢¨¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡£
¡üCD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦VAMPROSE STORE¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦HMV¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(HMV¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(UM¥¹¥È¥¢¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¢£ ¡ØJEKYLL¡Ù LP
¡Ú¥¢¥Ê¥í¥°È×LP¡ÛPDJV-1015 / 5,500±ß(ÀÇ¹þ)
Í½ÌóURL¡§https://store-annex.universal-music.co.jp/product/pdjv1015/
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡ÖUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³Î¼Â¤Ë¤´¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¤¤¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢4·î19Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÈÎÇäÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¼ýÏ¿¶Ê ¢¨ÄÌ¾ïÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
01.DIE HAPPILY
02.SSS -HYDE Ver.-
03.MAISIE -HYDE Ver.-
04.FINAL PIECE
05.SO DREAMY
06.THE ABYSS
07.TATTOO
08.NOSTALGIC
09.SMILING
10.FADING OUT
¡¡
¢£¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wakayama¡ä
2026Ç¯5·î17Æü(Æü)ÏÂ²Î»³¸©Ì±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00
[·ô¼ï / ¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â (ÀÇ¹þ)]
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡12,000±ß
¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¡¡12,000±ß
[FC¸ÂÄê] ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¡¡30,000±ß
*¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â 12,000±ß¡Ü¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÎÁ¶â 18,000±ß
¡ü¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¤È¤Ï
²ñ¾ì¤ÎÁ°ÊýÀÊ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡ü¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
HYDE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡ÖHYDEIST¡×¡¢¤Þ¤¿¤ÏHYDE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖHYDEIST Mobile¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ë¤Æ¡Ö»ØÄêÀÊ¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸åÆü¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¤Î¿½¹þ¼õÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢HYDEIST / HYDEIST Mobile ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ë¤Æ¡Ö»ØÄêÀÊ¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¤¦¤¨¡¢¸åÆü¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¿½¹þ¼õÉÕ»þ¤ËHYDEIST / HYDEIST Mobile²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢HYDEIST / HYDEIST Mobile ¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¤Ë¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËç¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á°ìÉô¤Î¤ß¤ò¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤ª¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¼õÉÕ¤Î¤ª»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É·èºÑ¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È¿½¹þ¼õÉÕ»þ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸Æþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨ºÆÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨Á´ÀÊÃåÀÊ¤Ë¤Æ¤´´ÑÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤Î½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤ÎÊý¤Ï¡Ö¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ï¡Ö¼Ö¤¤¤¹ÀÊ¡×¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤´Æþ¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö»ØÄêÀÊ¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï»ØÄê¤ÎºÂÀÊ¤Ø¤ÎÃåÀÊ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢¨¸ø±é¤ÎÃæ»ßµÚ¤Ó±ä´ü¤Î¾ì¹ç°Ê³°¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¸ò´¹¡¦Ê§Ìá¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢²¼µ¤Î¡ÖËÜ¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë½ôÃí°Õ¤È¤´°ÆÆâ¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.hyde.com/contents/14916
[¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä]
2026Ç¯5·î10Æü(Æü) 10:00¡Á
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ]
¡üHYDE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFC ¡ÈHYDEIST¡É Àè¹Ô (ÃêÁª)
¡üHYDE¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥µ¥¤¥È ¡ÈHYDEIST Mobile¡É Àè¹Ô (ÃêÁª)
¿½¹þ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î10Æü(¶â) 18:00 ¡Á 4·î13Æü(·î) 23:59
¢ä HYDEIST¡¡https://www.hyde.com/hydeist
¢ä HYDEIST Mobile¡¡https://m.hyde.com/
¢¨¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¥·¡¼¥È ¿½¹þÂÐ¾Ý
¢¨ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊý¤Î¤ß¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿½¹þÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨HYDEIST / HYDEIST MobileÀè¹Ô¼õÉÕ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆSKIYAKI TICKET¤Î¡ÖÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£¤´Æþ¾ì¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤òÉ½¼¨¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó / ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÉ½¼¨¤Î¤¿¤á¡¢¤´ÍøÍÑ¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó / ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ËSKIYAKI TICKET¥¢¥×¥ê¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢SKIYAKI TICKET¥¢¥×¥ê¤òÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¾õÂÖ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨HYDEIST / HYDEIST Mobile¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¼õÉÕ¿½¹þ´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Ë¤´Æþ²ñ¤¤¤¿¤À¤±¤ÐÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë·èºÑ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡¢·èºÑ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Þ¤ÇºÇÂç2»þ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
[¸ø±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»]
¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó
0570-200-888 (ÅÚÆü½Ë½ü¤¯ 12:00¡Á17:00)
◾️¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien¡ä
5·î25Æü(·î)¡¡Wiener Konzerthaus , Großer Saal
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëFacebook
¢¡HYDE ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¢¡¡ØHYDE CHANNEL¡ÙÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
¡¡