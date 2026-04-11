「仮面ライダーガッチャード」にも出演した女優・モデルで格闘家としての顔も持つ宮原華音(30)が11日、都内で初写真集「K.O～kanon origin～」(ワニブックス)の発売記念イベントを行った。



【写真】高い！しなやか！足は余裕で頭の上 ハイキックを披露する宮原華音

写真集では空手・キックボクシングで鍛えた、しなやかな肉体もしっかり披露。8日に30歳となったばかりということもあり「大人の階段を登っていけたら」とアピールした。



出来上がりについては「ここにわたしの全てがつまってます。120点です」と自信たっぷりだった。お気に入りは見晴らしのいい脱衣所で浴衣をはだけ、背中を大胆に露出しているショット。周囲からも絶賛されたそうで「『背中がきれいなんだ』と自信を持ちました」と振り返った。



筋肉を見せることではなく、体の「形」にこだわったという。高い露出度でファンを驚かせたが「人生で初めて『色っぽい』という言葉もいただいて、大満足です」と笑顔だった。



この日のイベントでは得意のハイキックも披露。5冊購入したファンにキックのプレゼントも。今後については得意のアクションを生かして「刑事ものに出てみたい」と夢を描いていた。



（よろず～ニュース編集部）