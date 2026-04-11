赤ちゃん返りしてしまったわんこの可愛い姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万3000回再生を突破し、「大きな赤ちゃんw」「愛おしくて涙出てきた」「可愛いから許す！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『ベビーベッド』に憧れている大型犬→赤ちゃんがいないことを確認すると…まさかの『愛おしい行動』】

ベビーベッドに憧れるわんこ

TikTokアカウント「itochan1022」の投稿主さんは、スタンダードプードルの『ウナ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。ウナちゃんの家には、生まれたばかりの赤ちゃんがいるそう。ウナちゃんは、赤ちゃんが使っているベビーベッドに、大変興味を示していたそうです。

ある日、ウナちゃんは、空のベビーベッドに入り込んでいたといいます。投稿主さんがじっと見ていると、次の瞬間…。くるりと体勢を整えて、ベビーベッドの中に座り込んだのだそう！ベビーベッドの中にすっぽりとおさまったウナちゃんは、満足そうな表情をしていたそう。

リラックスする姿にホッコリ

赤ちゃんがスヤスヤ眠る姿を見て、一度ベビーベッドで寝てみたかったのかもしれません。実際に、ベビーベッドでの昼寝は大変心地よかった模様。ウナちゃんは、それからもたびたびベビーベッドに侵入するようになったといいます。

なお、現在赤ちゃんはベビーベッドを使っていないそうです。そのため、ウナちゃん専用のベッドになっているのだとか♪ベビーベッドに憧れていたウナちゃん、夢が叶って本当によかったですね！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「何回も見てしまいました」「赤ちゃんのいい匂いがするのかな」「そのうち一緒にねんねするんだろうな」などさまざまなコメントが寄せられました。

赤ちゃんとの微笑ましい一幕も

ベビーベッドが大好きなウナちゃんですが、赤ちゃんのことも大切にしているそうです。赤ちゃんのそばで見守るように添い寝をしたり、毛づくろいをしようとすることもあるのだとか。驚くべきことに、赤ちゃんが生まれる前までは、どちらかというと子供は苦手だったそう。

赤ちゃんの手が顔に当たっても優しく受け止めるほど、甲斐甲斐しくお世話をしているウナちゃん。2人の姿は、まるで本当の親子のよう…。ベビーベッドを気に入ったのも、大好きな赤ちゃんのニオイがするからかもしれませんね♡

TikTokアカウント「itochan1022」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「itochan1022」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。