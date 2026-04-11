Illustration：たん旦

ClariSの30thシングル「Revive」が5月27日(水)に発売されることが決定した。本楽曲はTVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマとなっている。

『勇者のクズ』は単行本シリーズ1〜8巻まで発売されており、「コミックボーダー」「ニコニコ静画」などSNS他でも高い人気を誇る。賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトルを描いた作品で、アニメは2026年1月より第1クールが放送された。

©ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ

新曲「Revive」はこれまでのClariSのサウンドイメージとは一味違う、疾走感溢れるロックナンバーに仕上がった。シングルリリースに先駆け4月12日(日)には先行配信も行なわれる。30thシングル「Revive」には本楽曲に加え、パチンコ・パチスロ『リコリス・リコイル』搭載新曲の「Trigger」「Radiant」を含む全3曲が収録される。

さらに初回生産限定盤Blu-rayには、「Revive」Music Video、そしてダンスパフォーマンスにフォーカスした「Revive」Dance Videoを収録。また期間生産限定盤は、TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしイラストを使ったデジパック仕様となっており、Blu-rayにはアニメのノンクレジットオープニングムービーも収録されるとのこと。

さらに本日、新アーティスト・イラストも公開されている。TVアニメ「勇者のクズ」の世界感を感じさせる、ダークでクールなClariSの新たな魅力を感じることのできるアートワークを楽しんでほしい。

なお30thシングル「Revive」の店舗購入者特典情報や新曲「Revive」のLINE MUSICキャンペーンの開催も併せて発表されている。詳細はClariSのオフィシャルサイトにて。

■30th Single 「Revive」

2026年5月27日(水)発売

CD予約ストア一覧URL：https://claris.lnk.to/Revive_PKG

先行配信ストアURL：https://claris.lnk.to/Revive

※4/12(土)0時より有効 【商品仕様】

●初回生産限定盤（CD+Blu-ray） VVCL-2925〜2926 2,640円(税込)

●通常盤（CD） VVCL-2927 1,540円(税込)

●期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929 2,200円(税込)

※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様 ＜収録内容＞

Disc 1(CD)

01​.Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ

02​.Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

03​.Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲

04​.Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録）

Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録） Disc 2(BD) ※初回生産限定盤のみ収録

01​. 「Revive」 Music Video

02​. 「Revive」 Dance Video



Disc 2(BD) ※期間生産限定盤のみ収録

TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー

■「Revive」先行配信

2026年4月12日(日)配信スタート

https://claris.lnk.to/Revive 作詞・作曲・編曲：重永亮介 ■新曲「Revive」LINE MUSICキャンペーン開催！

LINE MUSICで新曲「Revive」を

(1) 合計50回以上再生で

「Revive」オリジナル待ち受け画像をもれなくプレゼント！

(2) 合計500回以上再生で

ClariS直筆サイン色紙を抽選で5名様にプレゼント！

※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。 Claris_Revive_LINE MUSIC CP_2604ai ＜キャンペーン期間＞

2026年4月12日(日)0:00〜4月25日(土)23:59 ＜LINE MUSICで新曲「Revive」を聴くにはこちら＞

https://ClariS.lnk.to/Revive_LINECP ＜LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら＞

https://www.sonymusic.co.jp/event/105573 ■WEBラジオ「ClariS Spring Radio -2026-」

◇ClariS Spring Radio -2026-

全4回、下記の日程でプレミア公開！

2026年10月31日(土)23:59までの期間限定公開。 ▼ClariS Spring Radio -2026- #1

https://youtu.be/WayKOu9uoR0 《配信日》

4月11日(土) 19:00〜 #1

4月25日(土) 20:00〜 #2

5月9日(土) 20:00〜 #3

5月27日(水) 20:00〜 ? ？ ？ ■店舗購入者特典

※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

※CD1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。

※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。 ■全国アニメイト（通販含む）

オリジナルL判ブロマイド（アニメイトver.）

■ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）

オリジナル2L判ブロマイド

■ソフマップ×アニメガ

オリジナルアクリルコースター（76mm）

■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外

オリジナルましかくブロマイド

■Sony Music Shop

オリジナルL判ブロマイド（Sony Music Shop ver.）

■楽天ブックス

オリジナルスマホサイズブロマイド

■セブンネットショッピング

オリジナルアクリルカラビナ型

■Amazon.co.jp

メガジャケ

■ClariS応援店

オリジナル告知ポスター

※応援店対象店舗は後日公開となります。 ■ClariS Room会員限定早期予約特典

☆特典内容：A3クリアポスター

ClariS Room：https://claris-room.com/ ＜ご予約方法＞

期間中に、ファンクラブページにログインの上、「Revive」(ClariS Room会員限定早期予約特典A3クリアポスター付)の案内ページをクリックいただき、商品をご予約ください。なお、特典には数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。予めご了承ください。

※絵柄は後日公開となります。

※CD1枚ご予約につき1枚、早期予約特典をお渡しいたします。 ＜ご予約対象期間＞

2026年4月11日(土) 19:30 〜 2026年4月30日(木) 23:59まで

■TVアニメ『勇者のクズ』

日本テレビ系 2026年1月10日(土)より連続2クール

毎週土曜24:55〜 順次全国放送

※放送日時は予告なく変更になる場合があります。

※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。 【キャスト】

《死神》ヤシロ：鈴木崚汰

城ヶ峰亜希：鬼頭明里

印堂雪音：春海百乃

セーラ・カシワギ・ペンドラゴン：花守ゆみり

《ソルト》ジョー：田所陽向

《音楽屋》イシノオ：平川大輔

《もぐり》のマルタ：高戸靖広

《嵐の柩》卿：早見沙織

《神父》綾島聖：杉田智和

《罅ぜる聖図》卿：村瀬歩 【スタッフ】

原作：ロケット商会

漫画：ナカシマ723(リイド社「コミックボーダー」連載)

監督：ウシロシンジ

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

キャラクターデザイン：村上李香

色彩設計：近藤直登

美術監督：井上一宏

撮影監督：江間常高

編集：渡辺直樹

音響監督:えのもとたかひろ

音楽：末廣健一郎

アニメーション制作：OLM 【WEBサイト・SNS】

公式サイト：https://yushanokuzu.com

公式X：https://x.com/yushanokuzu

公式YouTube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu ■「勇者のクズ」原作コミック情報

「勇者のクズ」（漫画：ナカシマ723 原作：ロケット商会）単行本シリーズ1〜8巻、好評発売中！

「コミックボーダー」「ニコニコ静画」SNS他で話題沸騰！

賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトル。

超弩級インディーズ大作が新規描き下ろし追加＆装いも新たに商業デビュー!! 原作公式サイト(コミックボーダー)：https://comicborder.com/

原作公式X：https://x.com/BorderComic

■＜ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~＞

【開催日程】

2026年4月17日(金)

会場：Zepp Haneda(東京)

開場17:30／開演 18:30 2026年4月26日(日)

会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)

開場 17:00／開演 18:00 ▼詳細はこちら

https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582013

■＜ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭＞ ■7月11日（土）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 16:00／開演 17:00 ■7月12日（日）

会場：Tokyo Dome City Hall

開場 15:00／開演 16:00 お問い合わせ：DISK GARAGE

https://info.diskgarage.com/

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