ClariS、30thシングル「Revive」発売が決定。新アーティスト・イラストも公開
ClariSの30thシングル「Revive」が5月27日(水)に発売されることが決定した。本楽曲はTVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマとなっている。
『勇者のクズ』は単行本シリーズ1〜8巻まで発売されており、「コミックボーダー」「ニコニコ静画」などSNS他でも高い人気を誇る。賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトルを描いた作品で、アニメは2026年1月より第1クールが放送された。
新曲「Revive」はこれまでのClariSのサウンドイメージとは一味違う、疾走感溢れるロックナンバーに仕上がった。シングルリリースに先駆け4月12日(日)には先行配信も行なわれる。30thシングル「Revive」には本楽曲に加え、パチンコ・パチスロ『リコリス・リコイル』搭載新曲の「Trigger」「Radiant」を含む全3曲が収録される。
さらに初回生産限定盤Blu-rayには、「Revive」Music Video、そしてダンスパフォーマンスにフォーカスした「Revive」Dance Videoを収録。また期間生産限定盤は、TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしイラストを使ったデジパック仕様となっており、Blu-rayにはアニメのノンクレジットオープニングムービーも収録されるとのこと。
さらに本日、新アーティスト・イラストも公開されている。TVアニメ「勇者のクズ」の世界感を感じさせる、ダークでクールなClariSの新たな魅力を感じることのできるアートワークを楽しんでほしい。
なお30thシングル「Revive」の店舗購入者特典情報や新曲「Revive」のLINE MUSICキャンペーンの開催も併せて発表されている。詳細はClariSのオフィシャルサイトにて。
■30th Single 「Revive」
2026年5月27日(水)発売
CD予約ストア一覧URL：https://claris.lnk.to/Revive_PKG
先行配信ストアURL：https://claris.lnk.to/Revive
※4/12(土)0時より有効
【商品仕様】
●初回生産限定盤（CD+Blu-ray） VVCL-2925〜2926 2,640円(税込)
●通常盤（CD） VVCL-2927 1,540円(税込)
●期間生産限定盤（CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929 2,200円(税込)
※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様
＜収録内容＞
Disc 1(CD)
01.Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ
02.Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
03.Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
04.Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録）
Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録）
Disc 2(BD) ※初回生産限定盤のみ収録
01. 「Revive」 Music Video
02. 「Revive」 Dance Video
Disc 2(BD) ※期間生産限定盤のみ収録
TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー
■「Revive」先行配信
2026年4月12日(日)配信スタート
https://claris.lnk.to/Revive
作詞・作曲・編曲：重永亮介
■新曲「Revive」LINE MUSICキャンペーン開催！
LINE MUSICで新曲「Revive」を
(1) 合計50回以上再生で
「Revive」オリジナル待ち受け画像をもれなくプレゼント！
(2) 合計500回以上再生で
ClariS直筆サイン色紙を抽選で5名様にプレゼント！
※応募条件に満たない場合は無効となりますので、予めご了承ください。
＜キャンペーン期間＞
2026年4月12日(日)0:00〜4月25日(土)23:59
＜LINE MUSICで新曲「Revive」を聴くにはこちら＞
https://ClariS.lnk.to/Revive_LINECP
＜LINE MUSICプレゼントキャンペーン応募ページはこちら＞
https://www.sonymusic.co.jp/event/105573
■WEBラジオ「ClariS Spring Radio -2026-」
◇ClariS Spring Radio -2026-
全4回、下記の日程でプレミア公開！
2026年10月31日(土)23:59までの期間限定公開。
▼ClariS Spring Radio -2026- #1
https://youtu.be/WayKOu9uoR0
《配信日》
4月11日(土) 19:00〜 #1
4月25日(土) 20:00〜 #2
5月9日(土) 20:00〜 #3
5月27日(水) 20:00〜 ? ？ ？
■店舗購入者特典
※全ての特典に数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。予めご了承ください。
※CD1枚購入につき1つ購入特典をお渡しいたします。
※対象店舗は一部を除きます。詳しくは各店舗までお問い合わせください。
※対象店舗以外での配布はございません。予めご了承ください。
■全国アニメイト（通販含む）
オリジナルL判ブロマイド（アニメイトver.）
■ゲーマーズ全店（オンラインショップ含む）
オリジナル2L判ブロマイド
■ソフマップ×アニメガ
オリジナルアクリルコースター（76mm）
■TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）※TSUTAYAオンラインショッピングは対象外
オリジナルましかくブロマイド
■Sony Music Shop
オリジナルL判ブロマイド（Sony Music Shop ver.）
■楽天ブックス
オリジナルスマホサイズブロマイド
■セブンネットショッピング
オリジナルアクリルカラビナ型
■Amazon.co.jp
メガジャケ
■ClariS応援店
オリジナル告知ポスター
※応援店対象店舗は後日公開となります。
■ClariS Room会員限定早期予約特典
☆特典内容：A3クリアポスター
ClariS Room：https://claris-room.com/
＜ご予約方法＞
期間中に、ファンクラブページにログインの上、「Revive」(ClariS Room会員限定早期予約特典A3クリアポスター付)の案内ページをクリックいただき、商品をご予約ください。なお、特典には数に限りがありますので、無くなり次第受付終了となります。予めご了承ください。
※絵柄は後日公開となります。
※CD1枚ご予約につき1枚、早期予約特典をお渡しいたします。
＜ご予約対象期間＞
2026年4月11日(土) 19:30 〜 2026年4月30日(木) 23:59まで
■TVアニメ『勇者のクズ』
日本テレビ系 2026年1月10日(土)より連続2クール
毎週土曜24:55〜 順次全国放送
※放送日時は予告なく変更になる場合があります。
※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。
【キャスト】
《死神》ヤシロ：鈴木崚汰
城ヶ峰亜希：鬼頭明里
印堂雪音：春海百乃
セーラ・カシワギ・ペンドラゴン：花守ゆみり
《ソルト》ジョー：田所陽向
《音楽屋》イシノオ：平川大輔
《もぐり》のマルタ：高戸靖広
《嵐の柩》卿：早見沙織
《神父》綾島聖：杉田智和
《罅ぜる聖図》卿：村瀬歩
【スタッフ】
原作：ロケット商会
漫画：ナカシマ723(リイド社「コミックボーダー」連載)
監督：ウシロシンジ
シリーズ構成・脚本：加藤陽一
キャラクターデザイン：村上李香
色彩設計：近藤直登
美術監督：井上一宏
撮影監督：江間常高
編集：渡辺直樹
音響監督:えのもとたかひろ
音楽：末廣健一郎
アニメーション制作：OLM
【WEBサイト・SNS】
公式サイト：https://yushanokuzu.com
公式X：https://x.com/yushanokuzu
公式YouTube：https://www.youtube.com/@yushanokuzu
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@yushanokuzu
■「勇者のクズ」原作コミック情報
「勇者のクズ」（漫画：ナカシマ723 原作：ロケット商会）単行本シリーズ1〜8巻、好評発売中！
「コミックボーダー」「ニコニコ静画」SNS他で話題沸騰！
賞金稼ぎ《勇者》とマフィア《魔王》が斬り合う現代異能バトル。
超弩級インディーズ大作が新規描き下ろし追加＆装いも新たに商業デビュー!!
原作公式サイト(コミックボーダー)：https://comicborder.com/
原作公式X：https://x.com/BorderComic
■＜ClariS -03- 1st TOUR 2026 ~Trigger Anthem~＞
【開催日程】
2026年4月17日(金)
会場：Zepp Haneda(東京)
開場17:30／開演 18:30
2026年4月26日(日)
会場：Zepp Osaka Bayside(大阪)
開場 17:00／開演 18:00
▼詳細はこちら
https://www.clarismusic.jp/news/archive/?582013
■＜ClariS 15th Thanks Tour 一夏灯祭＞
■7月11日（土）
会場：Tokyo Dome City Hall
開場 16:00／開演 17:00
■7月12日（日）
会場：Tokyo Dome City Hall
開場 15:00／開演 16:00
お問い合わせ：DISK GARAGE
https://info.diskgarage.com/
関連リンク
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