◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

前日最終オッズが４月１１日、ＪＲＡから発表された。

３歳牝馬３冠の第一戦は、７枠の２頭に支持が集まっている。単勝１番人気は昨年の阪神ＪＦ覇者（１５）スターアニス（栗東・高野友和厩舎、父ドレフォン）で、３・１倍。

同馬と初対決で、クイーンＣを制した（１４）ドリームコア（美浦・萩原清厩舎、父キズナ）が３・３倍で２番人気で２強ムードとなっている。

１６年の桜花賞で２着になったシンハライトの娘の（７）アランカール（栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が６・５倍で３番人気。４番人気は無傷３連勝で臨む（１３）リリージョワ（栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）で７・８倍。この４頭が単勝１０倍以下だ。

馬連は１０倍以下が（１４）−（１５）の１点のみで４・５倍。２番人気は（７）−（１５）で１２・２倍、３番人気は（７）−（１４）の１２・４倍が続く。

３連単は１００倍以下の組み合わせは２３通り。１番人気は３５・２倍の（１４）→（１５）→（７）、２番人気は３５・４倍の（１５）→（１４）→（７）、３番人気は（１５）→（１４）→（１３）の４９・７倍。

いずれも（１４）、（１５）を中心に売れており、この２頭がどちらもいない組み合わせは、２４０番人気の（７）→（５）→（３）で８５６・８倍となっている。