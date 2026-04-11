◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

首位と２打差の３位からスタートしたツアー２年目の２２歳、吉田鈴（りん、大東建託）が４バーディー、２ボギーの７０で回り、通算７アンダーとして、首位と１打差の２位に浮上した。７番パー３で１５メートルロングパットをねじ込み、１５番パー４ではチップインバーディーを決めた。ギャラリーを沸かせた吉田鈴は、ツアー通算４勝の姉・優利（エプソン）に続くツアー初優勝へ意欲を見せた。「今まで一番、優勝に近い。ミスはしたくないですけど、ミスしたらしようがない、という余裕を持ちたい」と最終日（１２日）への意気込みを明かした。、

台湾の呉佳晏（ウー・チャイェン、Ｈｏｎ Ｈａｉ Ｆｏｘｃｏｎｎ）が通算８アンダーで首位。１打差の２位は、吉田鈴のほか、前年覇者の安田祐香（ＮＥＣ）、ツアー初優勝を狙う皆吉愛寿香（あすか、フリー）、小林光希（みつき、三徳商事）の４人。さらに１打差の６位に稲垣那奈子（三菱電機）ら３人。首位と２打差以内に８人がひしめく大混戦となっている。

米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦した２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は通算３オーバーの６７位で予選落ちした。