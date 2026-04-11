４月１１日の阪神１０Ｒ・大阪―ハンブルクＣ（４歳上オープン、芝２６００メートル＝１３頭立て、ハンデ）は、クリストフ・ルメール騎手が乗った１番人気のウィクトルウェルス（牡４歳、美浦・宮田敬介厩舎、父リアルスティール）が勝利。後方から徐々にポジションを押し上げると、直線で鋭く脚を伸ばし、先に抜け出した２着馬をゴール前で差し切りオープン初Ｖを飾った。通算成績は７戦５勝。鼻差の２着に４番人気ウエストナウ（高杉吏麒騎手）が入り、さらに２馬身半差の３着に２番人気のアマキヒ（岩田望来騎手）が続いた。勝ち時計は２分３６秒９（良）。

高いポテンシャルを示した勝利だった。４角６番手から直線に入ると、２着馬を目標にじわじわと差をつめ、ゴール前ではびっしりと叩き合いに。最後は鼻差で勝利をもぎとった。これまでは全て東京競馬場でのレースだっただけに、右回りで価値のある１勝となった。

ルメール騎手は「長い距離は合っています。エンジンがかかるまで時間はかかるけど、最後の最後で抜け出してくれました。能力が高くて、長い距離でいい馬です」と汗をぬぐった。

管理する宮田調教師は「これまでに比べると後ろからになって、１コーナーでは戸惑っていたとジョッキーは言っていましたが、距離が延びたおかげでハミがかりも程よいところでとれていましたし、いい形で直線に向かえました。前走は２０００メートルのスピード勝負で負けましたが、２６００メートルで勝ち切ってくれて良かった。これからが楽しみです。馬体は意図して絞ったもので、結果が伴ってくれて良かったです」とうれしそうだった。