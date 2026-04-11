お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）富澤たけし（51）が11日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に生出演。同番組で定番となった“宿敵”アンガールズとの抗争について触れた。

アンガールズの2人はコンビの冠ポッドキャスト番組で「サンドウィッチマンの好感度の高さは生き恥だ」「好感度イボいのしし」「人面コロッケ」などとイジってきた。

そして今回、アンガールズがサンドの地元仙台のテレビ番組に番宣のため出演。いつものノリでサンドへの悪口「あいさつしない」「富澤は海鮮食えない」「宮城は名酒ぞろいなのに酒が飲めない」などと言いまくったという。すると、番組側が「サンドさんは宮城では神様のような存在で、冗談が通じないので」など言われ、カットされたという。この一連の流れをアンガールズは冠ポッドキャスト番組でイジり倒していた。

伊達は「聴いています。イライラしながら。タナ（田中）ちゃんも盛ってしゃべってる」と切り出した。「全然、俺ら仙台で、神的扱いなんてないから、全然」と反論。その上で「それを盛ってさ。今回、山根（良顕）君もいろいろ言ってたな。ダメだな、こらしめないと。首を1回転します。今度会ったら。首を縦に1回転します」と報復を宣言した。