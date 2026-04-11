元ミス東大で、東大公共政策大学院在学中のタレント神谷明采（あさ＝25）が11日までにXを更新。「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）のポストに反応した。

ひろゆき氏は10日、「芸能界で通用するレベルの美人は、一朝一夕で成れるモノではなく、その人に会う髪型、髪色、表情の作り方、話し方、声の出し方、化粧、立ち居振る舞い、スタイル、身長、体重と、様々な要素を磨いてきた人達が争ってるのね」とポスト。その上で「東大生は、その時間を勉強に費やしてるんだから、当然難しくなるよね」とつづった。別の投稿では「菊川怜さんや高田真由子さんは、マジですごい」と補足していた。

神谷はひろゆき氏の当該ポストを引用した上で「一般論みたいに書かれてるけど 私のことじゃん」とツッコミを入れた。

神谷は現在配信中のABEMA「恋愛病院」（木曜午後10時）に出演中。ひろゆき氏は「見届け人」として登場している。

同番組は「本気の恋を忘れたワケあり男女10人が 恋愛だけに向き合う2泊3日のリハビリ生活」と題し、昨年12月24日に沖縄でロケを敢行。ロケに参加した神谷は前安芸高田市長の石丸伸二氏（43）と初日にお互い水着姿で海デート。

そのデートが神谷が「あまりにも学歴完璧、顔も完璧ってなると…」と自分語りを始めた。すると画面が切り替わり、スタジオへ。「見届け人」のひろゆき氏は「そこまでかわいくないと思うよ。普通じゃない？」とツッコミを入れた。

前週配信回でも、ひろゆき氏は神谷のコメントに反応。神谷が「考え方がすごく古風で、男性に引っ張ってもらいたい。男性が自分よりもすべて上じゃないと尊敬できないんですよ。私よりも上の人がいなかったです」などと本音を吐露。

ひろゆき氏はその神谷に対し「これ聞いて好きになる人いないと思う。そんなかわいくないから無理じゃん」とツッコミを入れていた。