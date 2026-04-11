福岡vs長崎 スタメン発表
[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](ベススタ)
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 3 奈良竜樹
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 29 前嶋洋太
MF 34 椎橋慧也
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 5 上島拓巳
DF 33 山脇樺織
DF 45 宮大樹
MF 8 奥野耕平
MF 25 北島祐二
FW 22 藤本一輝
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 29 新井一耀
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 8 岩崎悠人
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 23 米田隼也
MF 41 長谷川元希
FW 18 山崎凌吾
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
DF 48 照山颯人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 22 翁長聖
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 9 チアゴ・サンタナ
FW 11 ノーマン・キャンベル
監督
高木琢也
※14:00開始
主審:上田益也
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 41 藤田和輝
DF 3 奈良竜樹
DF 15 辻岡佑真
DF 16 岡哲平
MF 6 重見柾斗
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 29 前嶋洋太
MF 34 椎橋慧也
MF 47 橋本悠
FW 7 碓井聖生
控え
GK 99 オビ・パウエル・オビンナ
DF 5 上島拓巳
DF 33 山脇樺織
MF 8 奥野耕平
MF 25 北島祐二
FW 22 藤本一輝
FW 27 道脇豊
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
塚原真也
[V・ファーレン長崎]
先発
GK 1 後藤雅明
DF 6 江川湧清
DF 29 新井一耀
DF 50 進藤亮佑
MF 5 山口蛍
MF 8 岩崎悠人
MF 10 マテウス・ジェズス
MF 19 澤田崇
MF 23 米田隼也
MF 41 長谷川元希
FW 18 山崎凌吾
控え
GK 13 波多野豪
DF 4 エドゥアルド
DF 48 照山颯人
MF 21 ディエゴ・ピトゥカ
MF 22 翁長聖
MF 33 笠柳翼
MF 34 松本天夢
FW 9 チアゴ・サンタナ
FW 11 ノーマン・キャンベル
監督
高木琢也