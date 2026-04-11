[4.11 J1百年構想リーグ WEST第10節](ベススタ)

※14:00開始

主審:上田益也

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 41 藤田和輝

DF 3 奈良竜樹

DF 15 辻岡佑真

DF 16 岡哲平

MF 6 重見柾斗

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 29 前嶋洋太

MF 34 椎橋慧也

MF 47 橋本悠

FW 7 碓井聖生

控え

GK 99 オビ・パウエル・オビンナ

DF 5 上島拓巳

DF 33 山脇樺織

DF 45 宮大樹

MF 8 奥野耕平

MF 25 北島祐二

FW 22 藤本一輝

FW 27 道脇豊

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

塚原真也

[V・ファーレン長崎]

先発

GK 1 後藤雅明

DF 6 江川湧清

DF 29 新井一耀

DF 50 進藤亮佑

MF 5 山口蛍

MF 8 岩崎悠人

MF 10 マテウス・ジェズス

MF 19 澤田崇

MF 23 米田隼也

MF 41 長谷川元希

FW 18 山崎凌吾

控え

GK 13 波多野豪

DF 4 エドゥアルド

DF 48 照山颯人

MF 21 ディエゴ・ピトゥカ

MF 22 翁長聖

MF 33 笠柳翼

MF 34 松本天夢

FW 9 チアゴ・サンタナ

FW 11 ノーマン・キャンベル

監督

高木琢也