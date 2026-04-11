「おっぱいが垂れちゃって…」朝方に“謎のむせ！？”真木よう子が【ミドル世代】のお悩みを赤裸々告白！
3月31日(火)に放送した「今宵はご自愛ください。」。
※【ドラマパート出演者】黒沢かずこ、野間口徹、小沢真珠、三原羽衣、しゅはまはるみ、真木よう子
【トークパート出演者】黒沢かずこ、小沢真珠、真木よう子、野々村友紀子、武田真治、宋美玄
40〜50代のミドルエイジ、いわゆる“シゴジュー世代”の女性のための番組。
Z(ゼット)世代でもS(シニア)世代でもないど真ん中にいるM(ミドル)世代。
この世代の多くの女性が直面する、ファッション、ホルモンバランスの乱れ、更年期、子育て、介護など、生活のあらゆる側面での不安やモヤモヤに、ドラマやトークを通じてやさしく寄り添う。
「テレ東プラス」は、放送内容の一部を紹介する。
【動画】「おっぱいが垂れちゃって…」朝方に“謎のむせ！？”真木よう子が【ミドル世代】のお悩みを赤裸々告白！
トークテーマは「年をとると、なぜむせる？」。「お茶を飲んでもむせるし、自分の唾液でもむせるし、誤嚥性肺炎になったことがある」と、早々にリアルな悩みをぶちこむ黒沢。
専門家によると「加齢に伴い喉の力が低下し、飲み込んだ時に気管が閉じるタイミングが合わない場合がある。本来食道に入るはずの食べ物が誤って気管に入り、それを追い出そうとしてむせてしまう」（浜松市リハビリテーション病院 特別顧問・藤島一郎医師）そうで、黒沢は飲み物を飲む際、「“飲むよ！”と1回脳に教えてから飲むようにしている(笑)」とのこと。
一方の真木も、毎朝、吐きそうになるほどの“謎のむせ”に襲われるそうで……
と、なんとも微笑ましいエピソードを明かす(笑)。
ミドル世代のアンケートによると、「ファッションで悩む人が多い」という結果に。
「おっぱいが大きい」という真木は、子どもを産んだことで「アレ？ というところまで垂れてしまった」と赤裸々に語る。カジュアルなトレーナーを着ると、「20代の時は上にあったおっぱいが下の方にいる」とコメント(笑)。
鏡で自分の姿を横から見た際、「なぜ、おっぱいがこんなところに！？」とショックを受ける読者もいるのでは！？
ここで産婦人科医の宋がアドバイス！ 「20代の頃と同じような体重・体型だと、アラフィフになると貧相に見えてしまう。通常女性ホルモンは卵巣から出るが、何割かは脂肪から出る。ある程度の年齢になると、ふくよかな人の方がお肌がツヤっとしている。（体重は）適度に増やして、大人の体型をうまくきれいに見せる服を選ぶといい」。
宋いわく｢40歳を過ぎたら脂肪は財産！｣だそうで、黒沢と野々村は「勇気をもらった！」とコメントしていた。
次のテーマは、ミドル世代の大きな悩みの一つ「白髪」。野々村は2カ月に1回しか染めないと決めていて、白髪が伸びたと感じたら、セルフマニキュアでカバー。姿勢を正し、頭頂部が見えないよう、努力を重ねているという。黒沢は「大々的に出てきてしまう」タイプで、2週に1回染めているとか。
一方、俳優の真木は、潔く「放置」。「役を演じるにあたり40歳過ぎなので、太秦のスタッフの方に『光り方が違うから、本物の白髪の方がいい』と言われたことがあって…。そこから“絶対に染めない”と思った。個人的に、白髪は嫌じゃない」と超ポジティブ宣言！
さらに出演者が、「親の介護」「老眼」「更年期」にまつわるリアルなお悩みを激白！
ミドル世代の“あるあるな日常”が盛り込まれたドラマパートと合わせて、ぜひ「TVer」で！
※【ドラマパート出演者】黒沢かずこ、野間口徹、小沢真珠、三原羽衣、しゅはまはるみ、真木よう子
【トークパート出演者】黒沢かずこ、小沢真珠、真木よう子、野々村友紀子、武田真治、宋美玄
40〜50代のミドルエイジ、いわゆる“シゴジュー世代”の女性のための番組。
Z(ゼット)世代でもS(シニア)世代でもないど真ん中にいるM(ミドル)世代。
この世代の多くの女性が直面する、ファッション、ホルモンバランスの乱れ、更年期、子育て、介護など、生活のあらゆる側面での不安やモヤモヤに、ドラマやトークを通じてやさしく寄り添う。
【動画】「おっぱいが垂れちゃって…」朝方に“謎のむせ！？”真木よう子が【ミドル世代】のお悩みを赤裸々告白！
年をとると、なぜむせるのか？
トークテーマは「年をとると、なぜむせる？」。「お茶を飲んでもむせるし、自分の唾液でもむせるし、誤嚥性肺炎になったことがある」と、早々にリアルな悩みをぶちこむ黒沢。
専門家によると「加齢に伴い喉の力が低下し、飲み込んだ時に気管が閉じるタイミングが合わない場合がある。本来食道に入るはずの食べ物が誤って気管に入り、それを追い出そうとしてむせてしまう」（浜松市リハビリテーション病院 特別顧問・藤島一郎医師）そうで、黒沢は飲み物を飲む際、「“飲むよ！”と1回脳に教えてから飲むようにしている(笑)」とのこと。
一方の真木も、毎朝、吐きそうになるほどの“謎のむせ”に襲われるそうで……
と、なんとも微笑ましいエピソードを明かす(笑)。
「若い頃とシルエットが違う！」ミドル世代 ファッションの悩み
ミドル世代のアンケートによると、「ファッションで悩む人が多い」という結果に。
「おっぱいが大きい」という真木は、子どもを産んだことで「アレ？ というところまで垂れてしまった」と赤裸々に語る。カジュアルなトレーナーを着ると、「20代の時は上にあったおっぱいが下の方にいる」とコメント(笑)。
鏡で自分の姿を横から見た際、「なぜ、おっぱいがこんなところに！？」とショックを受ける読者もいるのでは！？
ここで産婦人科医の宋がアドバイス！ 「20代の頃と同じような体重・体型だと、アラフィフになると貧相に見えてしまう。通常女性ホルモンは卵巣から出るが、何割かは脂肪から出る。ある程度の年齢になると、ふくよかな人の方がお肌がツヤっとしている。（体重は）適度に増やして、大人の体型をうまくきれいに見せる服を選ぶといい」。
宋いわく｢40歳を過ぎたら脂肪は財産！｣だそうで、黒沢と野々村は「勇気をもらった！」とコメントしていた。
黒沢＆野々村が「白髪」のリアルな悩みを告白
次のテーマは、ミドル世代の大きな悩みの一つ「白髪」。野々村は2カ月に1回しか染めないと決めていて、白髪が伸びたと感じたら、セルフマニキュアでカバー。姿勢を正し、頭頂部が見えないよう、努力を重ねているという。黒沢は「大々的に出てきてしまう」タイプで、2週に1回染めているとか。
一方、俳優の真木は、潔く「放置」。「役を演じるにあたり40歳過ぎなので、太秦のスタッフの方に『光り方が違うから、本物の白髪の方がいい』と言われたことがあって…。そこから“絶対に染めない”と思った。個人的に、白髪は嫌じゃない」と超ポジティブ宣言！
さらに出演者が、「親の介護」「老眼」「更年期」にまつわるリアルなお悩みを激白！
ミドル世代の“あるあるな日常”が盛り込まれたドラマパートと合わせて、ぜひ「TVer」で！