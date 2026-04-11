乃木坂46川崎桜、写真集発売日にYouTube“パジャマ誕生日会”生配信決定 豪華W特典ポスタービジュアルも解禁【エチュード】
【モデルプレス＝2026/04/11】乃木坂46の川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集『エチュード』（新潮社）の発売を記念して、4月14日20時頃から乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて生配信が行われることが決定した。
【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中披露
番組タイトルは「今夜はパジャマで会お◆さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」（◆はハートマーク）。4月17日に23歳の誕生日を迎える川崎を、ファンとともに祝うスペシャル企画となっている。
配信中に写真集（通常版）を予約購入した人限定で、2つの豪華特典が付与されることが発表された。
・写真集未掲載カット使用。折り目なしB3ポスター
・写真集未掲載カット使用。「さくたんメッセージカード」※カードの絵柄は後日公開
今回先行解禁された「折り目なしB3ポスター」は、写真集にも収録されている黒のランジェリーカットのアザーカット。撮影最終日にパリで撮影されたもので、絵画のような美しさが印象的な一枚に仕上がっている。
なお、W特典となる、写真集未掲載カット使用。QRコードつき「さくたんメッセージカード」のビジュアルは12日に公開予定となる。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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【写真】22歳乃木坂5期生メンバー、美背中披露
◆川崎桜、YouTube配信決定
番組タイトルは「今夜はパジャマで会お◆さくたんバースデー直前！しゅわしゅわお誕生日会でメロメロにしちゃ〜うぞ☆」（◆はハートマーク）。4月17日に23歳の誕生日を迎える川崎を、ファンとともに祝うスペシャル企画となっている。
◆川崎桜、生配信限定豪華特典ビジュアル解禁
配信中に写真集（通常版）を予約購入した人限定で、2つの豪華特典が付与されることが発表された。
・写真集未掲載カット使用。折り目なしB3ポスター
・写真集未掲載カット使用。「さくたんメッセージカード」※カードの絵柄は後日公開
今回先行解禁された「折り目なしB3ポスター」は、写真集にも収録されている黒のランジェリーカットのアザーカット。撮影最終日にパリで撮影されたもので、絵画のような美しさが印象的な一枚に仕上がっている。
なお、W特典となる、写真集未掲載カット使用。QRコードつき「さくたんメッセージカード」のビジュアルは12日に公開予定となる。
◆川崎桜、1stソロ写真集「エチュード」
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
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