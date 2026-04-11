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扶桑社は、グラビア写真集「『旬撮GIRL』 Vol.29」より、南みゆかさん、ときちゃんさん、込山榛香さんの誌面掲載カットを公開した。

「旬撮GIRL」は雑誌「週刊 SPA!」で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。今回は、「現役アイドル最強ボディ」と称される南みゆかさんがミニスカ丈の忍者衣装を着用しながら、くないを持って林を散策する姿を披露。

ときちゃんさんは、大胆衣装を身に纏い、“酔わせてほしいの”というテーマを堂々と表現する。AKB48を卒業後、舞台を中心に活躍する込山榛香さんは、ディーラー衣装を脱ぎあらわになる赤ランジェリー姿で魅せてくれる。

【南みゆかさん】

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／mahiro スタイリング／田中陽子

【ときちゃんさん】

撮影／土山大輔（TRON） ヘアメイク／哘絵美子 スタイリング／田中陽子

【込山榛香さん】

撮影／田川雄一 ヘアメイク／NOBU（LOVABLE） スタイリング／田中陽子