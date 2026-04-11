重盛さと美、「こんなあざとい人、見たことない」ゲスト相手に衝撃発言→明石家さんまが平謝り
歌手でタレントの重盛さと美が11日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【番組カット】黒ワンピから美足スラリな高岡早紀
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書いた回転式の“お名前ボード”から、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
今回のゲストは俳優の高岡早紀。その美貌と艶やかな雰囲気で、「元祖・魔性の女」とも称される高岡に、間寛平もメロメロ。さらに、重盛さと美が高岡に宣戦布告（!?）。重盛の衝撃発言にさんまが平謝りする事態に…。
観覧者からの質問では、恋活中だという女性から「魔性の女のモテ術を教えてほしい！」という直球質問が飛び出す。自身がそう呼ばれることに困惑気味の高岡は、30年来の付き合いがある寛平に「私、魔性じゃないですよね？」と問いかける。すると寛平は、ためらいながらも、「魔性ですよ」と返答。 その様子に、重盛さと美が「寛平さんヤラれてました。見たことのない笑顔だった」と収録前のデレデレぶりを証言。村上ショージも「急に歯を磨きだした」と被せ、中川家・剛は、高岡からツーショット写真の撮影をお願いされた際の寛平の様子を再現し、さんまは爆笑する。
次に、観覧者の「交友関係」にまつわる質問から、事態は思わぬ展開に。高岡の「そもそも友達が少ないかも」という返答に対して、さんまは「女友達には嫉妬されると思う」と指摘する。すると重盛が「分かります」とキッパリ答え、高岡に向かって「あざとい！」とまさかの衝撃発言。戸惑う高岡に、さんまは「すみません、うちのやつが」と頭を下げながらも大笑い。さんまに諭されながらも、「こんなあざとい人、見たことない」と繰り返す重盛に対して、高岡の反応は…。
【番組カット】黒ワンピから美足スラリな高岡早紀
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を書いた回転式の“お名前ボード”から、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
観覧者からの質問では、恋活中だという女性から「魔性の女のモテ術を教えてほしい！」という直球質問が飛び出す。自身がそう呼ばれることに困惑気味の高岡は、30年来の付き合いがある寛平に「私、魔性じゃないですよね？」と問いかける。すると寛平は、ためらいながらも、「魔性ですよ」と返答。 その様子に、重盛さと美が「寛平さんヤラれてました。見たことのない笑顔だった」と収録前のデレデレぶりを証言。村上ショージも「急に歯を磨きだした」と被せ、中川家・剛は、高岡からツーショット写真の撮影をお願いされた際の寛平の様子を再現し、さんまは爆笑する。
次に、観覧者の「交友関係」にまつわる質問から、事態は思わぬ展開に。高岡の「そもそも友達が少ないかも」という返答に対して、さんまは「女友達には嫉妬されると思う」と指摘する。すると重盛が「分かります」とキッパリ答え、高岡に向かって「あざとい！」とまさかの衝撃発言。戸惑う高岡に、さんまは「すみません、うちのやつが」と頭を下げながらも大笑い。さんまに諭されながらも、「こんなあざとい人、見たことない」と繰り返す重盛に対して、高岡の反応は…。