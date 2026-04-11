本拠地パイレーツ戦

米大リーグ・カブスの今永昇太投手は10日（日本時間11日）、本拠地パイレーツ戦に先発登板し6回100球で無安打無失点、9奪三振1四球と快投。しかし、チームは0-2で敗れた。試合後、パイレーツのドン・ケリー監督は今永を称賛しつつ、勝負の分かれ目を指摘した。

今永は2回、クルーズに対し四球を出すもそれ以外ランナーを許さず。速球とスプリットを駆使して的を絞らせずパイレーツ打線を寄せ付けなかった。それでも、ファウルで粘る相手に球数を要して6回を投げ終えた時点で降板した。

均衡が破れたのは直後だった。7回に2番手で登板したシルバーは、先頭に右前打を許すと、続く3番レイノルズに2ランを被弾。これが決勝打となった。

試合後、パイレーツ地元局「スポーツネット・ピッツバーグ」はケリー監督の囲み取材の様子を放送。今永について「今日も素晴らしい投球をしていた。我々に対してもこれまで同様に手強かった」と称賛したうえで、「我々の打線も良いアプローチをしました。特に序盤のオニール・クルーズの打席が、その後の展開を決定づけたと思う」と指摘した。

2回に今永が唯一の四球を出した場面。2-2と追い込むもファウルで粘られ、9球のバトルの末にランナーを出した。ケリー監督は「おかげで球数をかせげた。通常、彼が良いリズムで投げると7〜8回を100球未満で投げ切られてしまいます。今日はヒットこそ少なかったが、質の高い打席で粘り強く戦えた」と打線を称えていた。



（THE ANSWER編集部）