散歩中、超大型犬が小学生の子どもたちに遭遇すると、ずっとみていたくなるほどの平和なやりとりに癒される人が続出！TikTokで126万回以上も再生され、「この動画に出てくるすべてが尊い…」「セリフかのような素敵な言葉ばっかり♡」「ええもの見せてもろた～♡」といった声が寄せられました！

【動画：『触ってもいいですか？』40キロ越えの超大型犬が"小学生の子どもたち"に遭遇→あまりにも『平和なやり取り』】

散歩の途中で小学生たちに遭遇

TikTokアカウント「バーニーズマウンテンドッグ きのこ（@doggy_kinoco）」さまは、超大型犬の「きのこ・あざらし・ヴィクトリア」ちゃん（通称：あざちゃん）と飼い主さんのほっこり穏やかな日常が紹介されています。

この日はいつものお散歩中に小学生の子どもたちに遭遇したというあざちゃん。みんな超大型犬が珍しいのか駆け寄ってきたそうですが、1人の子があざちゃんに触れると、別の子が「コラ、いきなり触って失礼やぞ」と優しく注意するなど、穏やかな空気が流れていたとか！

その後も「触っていいですか？」「何歳なんですか？」とハキハキと、しかし穏やかに話しかけてくれたという小学生たち。そんな彼らに、あざちゃんも嬉しそうだったようです。

優しい言葉かけにほっこり♡

その後もしばらく小学生の子どもたちとの交流は続き、「今度僕の犬と会ってみようね！」と優しい言葉もかけてくれたといいます。その際、きちんとあざちゃんの目線に寄り添い、しゃがみながら話しかけてくれたのだとか！なんて素敵な対応なのでしょう。

そんな優しい小学生の子どもたちに、あざちゃんもリラックスしていたとのこと。優しく話しかけてくれた男の子には、自分からキスもしていたのだとか！可愛すぎる空間です。

交流に嬉しそうなあざちゃん

こうしてしばらく交流を楽しんだあざちゃんと小学生の子どもたちでしたが、あっという間にさよならの時間に。

小学生らしい「僕と君の運命さ！」「またいつかこの世で！」というユーモア溢れるお別れの言葉を残し、小学生たちは「バイバ～イ！」と明るく去っていったのだそう。

そんな素敵な時間を過ごせたあざちゃん。別れた後も、ニコニコでお散歩を続けていたそうですよ！

見ているだけでほっこり癒される小学生とあざちゃんのやりとりは、TikTokに投稿されると記事執筆時点で126万回以上再生されています。

コメント欄には「この動画に出てくるすべてが尊い…」「セリフかのような素敵な言葉ばっかり♡」「ええもの見せてもろた～♡」といった声が寄せられ、あざちゃんの可愛さだけでなく、小学生たちの思いやりあふれる声掛けにも注目が集まりました！

そんな誰とでも仲良くなれるあざちゃんの日常は、TikTokアカウント「バーニーズマウンテンドッグ きのこ」さまからご覧いただけます。気になる方は、ぜひ他の日の様子も覗いてみましょう。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@doggy_kinoco」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。