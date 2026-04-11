フルート奏者でモデルのCocomiさん（24）が2026年4月5日、自身のインスタグラムを更新。黒のロングドレス姿のオフショットを披露した。

Cocomiさんは俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女として知られる。妹はモデルで俳優のKoki，さん。

「呪術廻戦」のキャラクターともパシャリ

Cocomiさんは、香港で開催されたカルチャーイベントに参加したことを報告し、黒いマーメイドデザインのロングドレス姿やキャラクターの展示を楽しむ様子を投稿。「香港滞在、最高でした」「アンバサダーを務めさせて頂きました。本当に素敵な機会をありがとうございました！！」と感謝を語り、日本の人気漫画やアニメのオブジェが展示された会場を「（ドレスのまま巡ってました笑笑）」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、胸元がVカットに開いた黒のマーメードドレスを着用。人気コミックス／アニメ「呪術廻戦」のキャラクターの横に立ち、笑顔でポーズをとり、お茶目な一面ものぞかせていた。10枚目では、柱の前に立って微笑む全身ショットを披露していた。