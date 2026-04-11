今回紹介するのは、Threadsに投稿された紙ごみの中に混ざってくつろいでいた猫ちゃん。居心地が良いのか、そのまま目を閉じてくつろいでいたようです。投稿はThreadsにて、2.5万回以上表示。いいね数は2000件を超えていました。

【写真：猫に『散らかさないでよー』と声をかけて…しばらく後に様子を見に行った結果→可愛すぎる光景】

紙ごみを入れているところでガサガサやってるから…

今回、Threadsに投稿したのは「YUKI」さん。登場したのは、猫のベルちゃんです。

その日、投稿主さんはキッチンで夕飯の下準備をしていたそうです。すると、そこにやってきたベルちゃんは、近くにあった紙ごみを入れている紙袋を発見。ガサガサいじっていたそうです。「散らかさないでよー」と声をかけた投稿主さんは、しばらく経った頃に静かだったから見に行ったそうです。

そこにいたのは、紙ごみと一緒に紙袋の中に入ってくつろいでいたベルちゃんの姿。居心地がよかったのか、目を閉じてちょこんと座っていたようです。もしかしたら、紙の質感が良かったのかもしれませんね。

紙ごみに混ざっていたベルちゃんに猫好きほっこり

紙ごみの中にまぎれてくつろいでいたベルちゃん。その様子を見たThreadsユーザーたちからは、「寝とる笑！」「聞こえないふりしてんのかな？寝たふりしてんのかな？笑とにかくかわいーっ！」「めちゃめんこい。何処でも一緒に居たいのよね」などの声が多く寄せられていました。多くの方が、ベルちゃんの可愛らしさに心癒されたようですね。

Threadsアカウント「YUKI」では、猫のベルちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。どの投稿もベルちゃんの可愛さがぎゅっと詰まっています。

写真・動画提供：Threadsアカウント「YUKI」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。