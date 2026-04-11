週間ランキング【値上がり率】 (4月10日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※4月10日終値の4月3日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8289> オリンピック 東証Ｓ 75.9 1089 パンパシＨＤが株式交換で経営統合へ
２. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 66.4 900 防衛関連株の伏兵として急浮上
３. <6552> ゲームウィズ 東証Ｓ 55.0 265 ６～２月期営業黒字転換で通期計画上回る
４. <6323> ローツェ 東証Ｐ 47.1 3969 ２期ぶり営業最高益・増配へ
５. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ 46.8 69 防音個室ブース『テレキューブ』をＢＡＳＥが導入
６. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ 41.7 34
７. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ 38.4 303 『希ガス』事業で時価総額１０００億円規模の上場企業と協業検討開始
８. <3192> 白鳩 東証Ｓ 38.0 490
９. <285A> キオクシア 東証Ｐ 37.9 30140 「上場来初の配当実施検討」と伝わる
10. <3110> 日東紡 東証Ｐ 33.9 27430 スペシャルガラスでＡＩデータセンター特需丸呑み
11. <3103> ユニチカ 東証Ｓ 31.4 1463 データセンター関連
12. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 31.0 7600 クリハラントから特別高圧蓄電所向け蓄電システムを受注
13. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ 30.8 6859 サムスン電子の好決算が刺激に
14. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 30.3 1342 ＪＡＸＡ宇宙戦略基金の交付金額決定に
15. <3664> ＷＩＺＥ 東証Ｇ 29.0 40
16. <5129> ＦＩＸＥＲ 東証Ｇ 28.9 451 機密性とデータ主権を守る国内向け生成ＡＩ基盤の正式受注開始
17. <5801> 古河電 東証Ｐ 27.9 45800 今後の高い利益成長率を評価して米系証券が格上げ
18. <6871> 日本マイクロ 東証Ｐ 26.6 12810 半導体製造装置関連
19. <5816> オーナンバ 東証Ｓ 26.1 2122 ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料に
20. <6327> 北川精機 東証Ｓ 25.7 1954 宇宙開発関連
21. <4316> ビーマップ 東証Ｇ 25.5 241 ドローン関連
22. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ 25.3 4577 半導体関連
23. <4735> 京進 東証Ｓ 25.2 388 『Ｄｉｆｙ』開発元との協業開始が株価刺激
24. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ 24.8 670 宇宙開発関連
25. <5727> 邦チタ 東証Ｐ 24.8 3205 全固体電池関連
26. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ 23.3 2832 小型ＳＡＲ衛星コンステレーションの実証事業落札を材料視
27. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ 23.0 1968
28. <6101> ツガミ 東証Ｐ 22.9 4240 3月の工作機械受注拡大を高評価
29. <2033> コスピブル 東証EN 22.7 59490
30. <4888> ステラファ 東証Ｇ 22.7 720 東証が信用取引に関する臨時措置を解除
31. <5915> 駒井ハルテク 東証Ｓ 22.4 2472 ソン・ユウ・ニン氏の５．０２％保有判明で思惑
32. <6627> テラプローブ 東証Ｓ 22.3 9980 半導体関連
33. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ 22.2 1240
34. <5803> フジクラ 東証Ｐ 22.0 5630
35. <9537> 北陸ガス 東証Ｓ 21.6 5210
36. <6834> 精工技研 東証Ｓ 21.5 29370 データセンター関連
37. <9348> アイスペース 東証Ｇ 21.5 515 宇宙開発関連
38. <6961> エンプラス 東証Ｐ 21.4 15240 半導体製造装置関連
39. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 21.3 627 首相が節電要請の可能性排除せず
40. <4062> イビデン 東証Ｐ 20.4 9888 半導体主力銘柄が一斉高、イランへの大規模攻撃２週間延期で
41. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 19.8 1591 データセンター関連
42. <5532> リアルゲイト 東証Ｇ 19.6 3450 固定資産を取得
43. <3271> グローバル社 東証Ｓ 19.6 1277 大東建託がTOBを実施して完全子会社化
44. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ 19.3 99
45. <6366> 千代建 東証Ｓ 19.2 1165
46. <4691> ワシントンＨ 東証Ｓ 19.2 1897
47. <1723> 日本電技 東証Ｓ 18.9 2600
48. <3445> ＲＳテクノ 東証Ｐ 18.8 4290 半導体製造装置関連
49. <6617> 東光高岳 東証Ｐ 18.8 5940 電気自動車関連
50. <4004> レゾナック 東証Ｐ 18.6 13405 ＭＳＣＩの５月見直し、国内大手証券は古河電、レゾナック、三井金属の新規採用を予想
株探ニュース
※4月10日終値の4月3日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8289> オリンピック 東証Ｓ 75.9 1089 パンパシＨＤが株式交換で経営統合へ
２. <4422> ＶＮＸ 東証Ｇ 66.4 900 防衛関連株の伏兵として急浮上
３. <6552> ゲームウィズ 東証Ｓ 55.0 265 ６～２月期営業黒字転換で通期計画上回る
４. <6323> ローツェ 東証Ｐ 47.1 3969 ２期ぶり営業最高益・増配へ
５. <3681> ブイキューブ 東証Ｐ 46.8 69 防音個室ブース『テレキューブ』をＢＡＳＥが導入
６. <5856> ＬＩＥＨ 東証Ｓ 41.7 34
７. <5341> アサヒエイト 東証Ｓ 38.4 303 『希ガス』事業で時価総額１０００億円規模の上場企業と協業検討開始
８. <3192> 白鳩 東証Ｓ 38.0 490
９. <285A> キオクシア 東証Ｐ 37.9 30140 「上場来初の配当実施検討」と伝わる
10. <3110> 日東紡 東証Ｐ 33.9 27430 スペシャルガラスでＡＩデータセンター特需丸呑み
11. <3103> ユニチカ 東証Ｓ 31.4 1463 データセンター関連
12. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 31.0 7600 クリハラントから特別高圧蓄電所向け蓄電システムを受注
13. <6525> コクサイエレ 東証Ｐ 30.8 6859 サムスン電子の好決算が刺激に
14. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 30.3 1342 ＪＡＸＡ宇宙戦略基金の交付金額決定に
15. <3664> ＷＩＺＥ 東証Ｇ 29.0 40
16. <5129> ＦＩＸＥＲ 東証Ｇ 28.9 451 機密性とデータ主権を守る国内向け生成ＡＩ基盤の正式受注開始
17. <5801> 古河電 東証Ｐ 27.9 45800 今後の高い利益成長率を評価して米系証券が格上げ
18. <6871> 日本マイクロ 東証Ｐ 26.6 12810 半導体製造装置関連
19. <5816> オーナンバ 東証Ｓ 26.1 2122 ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料に
20. <6327> 北川精機 東証Ｓ 25.7 1954 宇宙開発関連
21. <4316> ビーマップ 東証Ｇ 25.5 241 ドローン関連
22. <5016> ＪＸ金属 東証Ｐ 25.3 4577 半導体関連
23. <4735> 京進 東証Ｓ 25.2 388 『Ｄｉｆｙ』開発元との協業開始が株価刺激
24. <402A> アクセルＨＤ 東証Ｇ 24.8 670 宇宙開発関連
25. <5727> 邦チタ 東証Ｐ 24.8 3205 全固体電池関連
26. <464A> ＱＰＳＨＤ 東証Ｇ 23.3 2832 小型ＳＡＲ衛星コンステレーションの実証事業落札を材料視
27. <194A> ウルフハンド 東証Ｇ 23.0 1968
28. <6101> ツガミ 東証Ｐ 22.9 4240 3月の工作機械受注拡大を高評価
29. <2033> コスピブル 東証EN 22.7 59490
30. <4888> ステラファ 東証Ｇ 22.7 720 東証が信用取引に関する臨時措置を解除
31. <5915> 駒井ハルテク 東証Ｓ 22.4 2472 ソン・ユウ・ニン氏の５．０２％保有判明で思惑
32. <6627> テラプローブ 東証Ｓ 22.3 9980 半導体関連
33. <9236> ジャパンＭＡ 東証Ｇ 22.2 1240
34. <5803> フジクラ 東証Ｐ 22.0 5630
35. <9537> 北陸ガス 東証Ｓ 21.6 5210
36. <6834> 精工技研 東証Ｓ 21.5 29370 データセンター関連
37. <9348> アイスペース 東証Ｇ 21.5 515 宇宙開発関連
38. <6961> エンプラス 東証Ｐ 21.4 15240 半導体製造装置関連
39. <281A> インフォメテ 東証Ｇ 21.3 627 首相が節電要請の可能性排除せず
40. <4062> イビデン 東証Ｐ 20.4 9888 半導体主力銘柄が一斉高、イランへの大規模攻撃２週間延期で
41. <5817> ＪＭＡＣＳ 東証Ｓ 19.8 1591 データセンター関連
42. <5532> リアルゲイト 東証Ｇ 19.6 3450 固定資産を取得
43. <3271> グローバル社 東証Ｓ 19.6 1277 大東建託がTOBを実施して完全子会社化
44. <3070> ジェリビンズ 東証Ｇ 19.3 99
45. <6366> 千代建 東証Ｓ 19.2 1165
46. <4691> ワシントンＨ 東証Ｓ 19.2 1897
47. <1723> 日本電技 東証Ｓ 18.9 2600
48. <3445> ＲＳテクノ 東証Ｐ 18.8 4290 半導体製造装置関連
49. <6617> 東光高岳 東証Ｐ 18.8 5940 電気自動車関連
50. <4004> レゾナック 東証Ｐ 18.6 13405 ＭＳＣＩの５月見直し、国内大手証券は古河電、レゾナック、三井金属の新規採用を予想
株探ニュース