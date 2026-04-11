　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※4月10日終値の4月3日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,326銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <8289> オリンピック　東証Ｓ 　　75.9　　1089　 パンパシＨＤが株式交換で経営統合へ
２. <4422> ＶＮＸ　　　　東証Ｇ 　　66.4 　　900　 防衛関連株の伏兵として急浮上
３. <6552> ゲームウィズ　東証Ｓ 　　55.0 　　265　 ６～２月期営業黒字転換で通期計画上回る
４. <6323> ローツェ　　　東証Ｐ 　　47.1　　3969　 ２期ぶり営業最高益・増配へ
５. <3681> ブイキューブ　東証Ｐ 　　46.8　　　69　 防音個室ブース『テレキューブ』をＢＡＳＥが導入
６. <5856> ＬＩＥＨ　　　東証Ｓ 　　41.7　　　34　
７. <5341> アサヒエイト　東証Ｓ 　　38.4 　　303　 『希ガス』事業で時価総額１０００億円規模の上場企業と協業検討開始
８. <3192> 白鳩　　　　　東証Ｓ 　　38.0 　　490　
９. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　37.9 　30140　 「上場来初の配当実施検討」と伝わる
10. <3110> 日東紡　　　　東証Ｐ 　　33.9 　27430　 スペシャルガラスでＡＩデータセンター特需丸呑み
11. <3103> ユニチカ　　　東証Ｓ 　　31.4　　1463　 データセンター関連
12. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　　31.0　　7600　 クリハラントから特別高圧蓄電所向け蓄電システムを受注
13. <6525> コクサイエレ　東証Ｐ 　　30.8　　6859　 サムスン電子の好決算が刺激に
14. <186A> アストロＨＤ　東証Ｇ 　　30.3　　1342　 ＪＡＸＡ宇宙戦略基金の交付金額決定に
15. <3664> ＷＩＺＥ　　　東証Ｇ 　　29.0　　　40　
16. <5129> ＦＩＸＥＲ　　東証Ｇ 　　28.9 　　451　 機密性とデータ主権を守る国内向け生成ＡＩ基盤の正式受注開始
17. <5801> 古河電　　　　東証Ｐ 　　27.9 　45800　 今後の高い利益成長率を評価して米系証券が格上げ
18. <6871> 日本マイクロ　東証Ｐ 　　26.6 　12810　 半導体製造装置関連
19. <5816> オーナンバ　　東証Ｓ 　　26.1　　2122　 ＡＩデータセンター関連の新星で好業績・大幅増配も注目材料に
20. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ 　　25.7　　1954　 宇宙開発関連
21. <4316> ビーマップ　　東証Ｇ 　　25.5 　　241　 ドローン関連
22. <5016> ＪＸ金属　　　東証Ｐ 　　25.3　　4577　 半導体関連
23. <4735> 京進　　　　　東証Ｓ 　　25.2 　　388　 『Ｄｉｆｙ』開発元との協業開始が株価刺激
24. <402A> アクセルＨＤ　東証Ｇ 　　24.8 　　670　 宇宙開発関連
25. <5727> 邦チタ　　　　東証Ｐ 　　24.8　　3205　 全固体電池関連
26. <464A> ＱＰＳＨＤ　　東証Ｇ 　　23.3　　2832　 小型ＳＡＲ衛星コンステレーションの実証事業落札を材料視
27. <194A> ウルフハンド　東証Ｇ 　　23.0　　1968　
28. <6101> ツガミ　　　　東証Ｐ 　　22.9　　4240　 3月の工作機械受注拡大を高評価
29. <2033> コスピブル　　東証EN 　　22.7 　59490　
30. <4888> ステラファ　　東証Ｇ 　　22.7 　　720　 東証が信用取引に関する臨時措置を解除
31. <5915> 駒井ハルテク　東証Ｓ 　　22.4　　2472　 ソン・ユウ・ニン氏の５．０２％保有判明で思惑
32. <6627> テラプローブ　東証Ｓ 　　22.3　　9980　 半導体関連
33. <9236> ジャパンＭＡ　東証Ｇ 　　22.2　　1240　
34. <5803> フジクラ　　　東証Ｐ 　　22.0　　5630　
35. <9537> 北陸ガス　　　東証Ｓ 　　21.6　　5210　
36. <6834> 精工技研　　　東証Ｓ 　　21.5 　29370　 データセンター関連
37. <9348> アイスペース　東証Ｇ 　　21.5 　　515　 宇宙開発関連
38. <6961> エンプラス　　東証Ｐ 　　21.4 　15240　 半導体製造装置関連
39. <281A> インフォメテ　東証Ｇ 　　21.3 　　627　 首相が節電要請の可能性排除せず
40. <4062> イビデン　　　東証Ｐ 　　20.4　　9888　 半導体主力銘柄が一斉高、イランへの大規模攻撃２週間延期で
41. <5817> ＪＭＡＣＳ　　東証Ｓ 　　19.8　　1591　 データセンター関連
42. <5532> リアルゲイト　東証Ｇ 　　19.6　　3450　 固定資産を取得
43. <3271> グローバル社　東証Ｓ 　　19.6　　1277　 大東建託がTOBを実施して完全子会社化
44. <3070> ジェリビンズ　東証Ｇ 　　19.3　　　99　
45. <6366> 千代建　　　　東証Ｓ 　　19.2　　1165　
46. <4691> ワシントンＨ　東証Ｓ 　　19.2　　1897　
47. <1723> 日本電技　　　東証Ｓ 　　18.9　　2600　
48. <3445> ＲＳテクノ　　東証Ｐ 　　18.8　　4290　 半導体製造装置関連
49. <6617> 東光高岳　　　東証Ｐ 　　18.8　　5940　 電気自動車関連
50. <4004> レゾナック　　東証Ｐ 　　18.6 　13405　 ＭＳＣＩの５月見直し、国内大手証券は古河電、レゾナック、三井金属の新規採用を予想

株探ニュース