元人気子役で女優の小林星蘭が、雰囲気ガラリな姿で「お知らせ」を明かした。

１１日までに自身のインスタグラムで「おしらせ！」と書き始め、黒髪ロング、眼鏡をかけて印象を変えた近影を投稿。その上で「直近の告知です！４月１１日（土）すみだパークシアター倉にて舞台 『明日の卒業生たち』１８：００公演のアフタートークに登壇いたします！」と舞台のイベントに参加することを明かした。

「こちらの作品、私は２０２３年に里実役で出演したのですが当時ご一緒した中村静香さん、森田涼花さん、高橋明日香さんと現在公演中の２０２６年版あす卒についてや、当時のお話などお喋りさせていただく予定です たのしみ！」と胸を躍らせ、「劇場のつくりがおもしろくて、かなり舞台から近い距離で物語もアフタートークもお楽しみいただけるかと思います！」と自信。

２１歳となった小林の成長ぶりにフォロワーから「めっちゃかわいい」「素敵」との声が上がった。

小林はＴＢＳ系「渡る世間は鬼ばかり 最終シリーズ」、フジテレビ系「名前をなくした女神」、ＮＨＫ「八日目の蝉」など多数の作品に出演。私生活では語学を学ぶため２０２４年４月から大学に進学し、同８月には「夏休みの間に韓国へ語学留学しておりました！」と報告した。