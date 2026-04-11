オリックス・宮城大弥投手（２４）が１０日、左肘内側側副靱帯（じんたい）損傷のため出場選手登録を抹消された。９日のロッテ戦（京セラＤ）の６回途中に違和感を訴え、緊急降板。この日、大阪市内の病院を受診していた。このまま長期離脱は避けられず、左肘靱帯の再建術（通称＝トミー・ジョン手術）に踏み切る可能性も出てきた。

宮城にとって左肘の負傷は初めて。「まだ全然、分からない状態なので…」と打ち明けた９日の試合後から一夜明け、あまりにもつらい現実に直面した。

プロ７年目の今季は２大会連続でＷＢＣに出場し、帰国後はオープン戦で１試合に登板。「可能性があるのなら、投手として目指したい」と３月２７日の楽天戦（京セラＤ）で３年連続３度目の開幕投手を務めた。ここまで３試合で１勝１敗、防御率４・０５だが、首脳陣も左腕の状態に最大限配慮。球数も５６球、８７球、９４球と段階を踏んでいる中でのアクシデントだっただけに、岸田監督は「一応明日、横浜の病院に行くので、それ次第。診察次第でまた、いろいろ決まってくる」と話すにとどめた。

同様の診断を受けた投手が、保存療法を選択肢にすることもある一方、一切の不安を取り除くためにメスを入れるケースが増えている。トミー・ジョン手術を受ければ、一般的に復帰まで１年以上とされるが、近年は人工靱帯で補強するハイブリッド法も出てきた。また復帰までのリハビリプログラムも確立しており、完全復活を果たしてきた例も多い。

２３年のオフに山本（ドジャース）がメジャー挑戦し、２５年から背番号「１８」を受け継いだ。「キャリアハイを更新して、優勝すること。先発の柱として、負けない投手になる」と３年ぶりの覇権奪回を誓ってきた絶対的エース。宮城が、オリックスが受けたショックの大きさは計り知れない。

◇トミー・ジョン手術 内側側副じん帯の再建術。損傷した肘の靱帯を切除し、他の部位から正常な腱（けん）を移植する。１９７０年代にフランク・ジョーブ博士が考案し、ドジャースの投手だったトミー・ジョンが７４年に初めて手術を受けたことから、この名称が付いた。投手の場合は復帰まで１年以上を要するとされる。過去には村田兆治（ロッテ）、桑田真澄（巨人）、ダルビッシュ（レンジャーズ）、大谷翔平（エンゼルス）、種市篤暉（ロッテ）、高橋遥人（阪神）、山崎颯一郎（オリックス）らが手術を受け、復活している（所属は当時）。