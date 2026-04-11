R・マドリーvsジローナ スタメン発表
[4.10 ラ・リーガ第31節](サンティアゴ・ベルナベウ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 10 キリアン・ムバッペ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
DF 32 Jesús Fortea
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 37 Manuel Ángel
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 42 Daniel Yáñez
監督
アルバロ・アルベロア
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 12 ビトール・レイス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 24 アレックス・モレノ
MF 11 トマ・ルマル
MF 15 ビクトル・ツィハンコフ
MF 18 アゼディン・ウナヒ
MF 20 アクセル・ビツェル
MF 23 イバン・マルティン
FW 14 クラウディオ・エチェベリ
控え
GK 1 ルベン・ブランコ
GK 25 ブラディスラフ・クラピフツォフ
DF 2 ウーゴ・リンコン
DF 5 ダビド・ロペス
MF 3 ホエル・ロカ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 29 L. Kourouma
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 21 ブライアン・ヒル
監督
ミチェル
※28:00開始
<出場メンバー>
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ラウール・アセンシオ
DF 20 フラン・ガルシア
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 21 ブラヒム・ディアス
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
DF 4 ダビド・アラバ
DF 23 フェルラン・メンディ
DF 24 ディーン・ハイセン
DF 32 Jesús Fortea
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 37 Manuel Ángel
MF 45 Thiago Pitarch
FW 16 ゴンサロ・ガルシア
FW 42 Daniel Yáñez
監督
アルバロ・アルベロア
[ジローナ]
先発
GK 13 パウロ・ガッサニーガ
DF 4 アルナウ・マルティネス
DF 12 ビトール・レイス
DF 16 アレハンドロ・フランセス
DF 24 アレックス・モレノ
MF 11 トマ・ルマル
MF 15 ビクトル・ツィハンコフ
MF 18 アゼディン・ウナヒ
MF 20 アクセル・ビツェル
MF 23 イバン・マルティン
FW 14 クラウディオ・エチェベリ
控え
GK 1 ルベン・ブランコ
GK 25 ブラディスラフ・クラピフツォフ
DF 2 ウーゴ・リンコン
DF 5 ダビド・ロペス
MF 3 ホエル・ロカ
MF 8 フラン・ベルトラン
MF 29 L. Kourouma
FW 7 クリスティアン・ストゥアーニ
FW 9 アベル・ルイス
FW 21 ブライアン・ヒル
監督
ミチェル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります