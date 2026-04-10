同い年夫婦です。現在62歳で特別支給の老齢厚生年金を受給。夫は20年以上厚生年金に加入していますが、今、加給年金を受給できますか？

同い年夫婦です。現在62歳で特別支給の老齢厚生年金を受給。夫は20年以上厚生年金に加入していますが、今、加給年金を受給できますか？