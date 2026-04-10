人手不足が続いているという歯科衛生士。そのたまごたちがきょう、第一歩を踏み出しました。

【写真を見る】【求人倍率12倍】就職に困らない最強の資格!? "熊本歯科衛生士"専門学院で入学式 高齢化社会で光る「歯の専門職」 熊本

少し緊張した面持ちで入場した熊本歯科衛生士専門学院の新入生たち。

式では、牛島隆学院長が新入生を激励し、嶋田心奈さんが「仲間と共に支え励まし合い、成長できる3年間にします」と意気込みを語りました。

歯科衛生士が足りない？

私たちにとっても身近な歯科衛生士は、近年増加傾向にありますが、実は「引く手あまた」の状態で、有効求人倍率は何と12倍に上ります。

県歯科医師会の会長もつとめる牛島学院長は、その背景として、予防歯科の浸透で病院や高齢者施設などでのニーズが増えていることを挙げます。

県歯科医師会 牛島隆会長「免許を持っているけれど働いていない

歯科衛生士は熊本でも半分くらいいるフルタイムではなくても部分的にでも復職支援に力を入れている」

歯科衛生士のニーズの高まりは今後も続きそうです。