らそんぶるが、次世代のスターを発掘するオーディション『2027 MISS TEEN JAPAN（2027ミス・ティーン・ジャパン）』の公式テーマソングに新曲「いつかまたひとりぼっちだったら」が起用されたことを発表した。

「いつかまたひとりぼっちだったら」は、儚くも移りゆく人の心の変化を題材にした楽曲で、等身大の言葉で描いている疾走感のあるロックナンバーに仕上がっているという。本楽曲を使用した15秒の募集告知CMは、4月末より札幌・仙台・秋田・愛知・大阪・福岡の6局を中心に全国で随時オンエアが予定されている。

◾️『2027ミス・ティーン・ジャパン（2027 MISS TEEN JAPAN）』 募集期間：2026年3月14日〜6月30日

募集対象：2027年4月1日時点で13歳以上19歳以下の元気で明るい女の子・現在プロダクションに所属していない

HP：https://miss-teen-japan.com/

◾️配信シングル「いつかまたひとりぼっちだったら」

2026年3月13日（金）リリース

https://rassemble.lnk.to/Someday_if_youre_still_alone_too

◾️＜らそんぶる 2nd Mini Album Release Tour “心のピースを探しに”＞ 2026年4月29日（水・祝）名古屋 Club UPSET

2026年5月23日（土）梅田 Shangri-La

2026年5月31日（日）恵比寿 LIQUID ROOM

チケット：https://eplus.jp/rassembler/