L'Arc-en-Cielが、ライブ映像作品『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』を7月16日にリリースする。

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本ツアーは、これまでにライブで披露する機会が少なかった“レア曲”に光を当てるという挑戦的なツアーで、tetsuya（Ba）が総合演出を手がけた。

本作には、2024年4月7日に行われたさいたまスーパーアリーナ公演の全曲が完全収録され、FC限定盤（Blu-ray＋VRゴーグル）、通常盤（Blu-ray）、通常盤（DVD）の3形態でリリースされる。

FC限定盤は、ライブを追体験するための没入型パッケージとして設計された特別仕様。本映像のほか、特典映像として4月6日のさいたまスーパーアリーナ公演で日替わり曲として披露した3曲が収められる。

また、同年秋に開催したスペシャルイベント『“ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND”‐Welcome to Special Seat‐』で上映したVR映像に加え、未公開のVR映像も視聴できるVRゴーグルが同梱。ドキュメンタリー映像やブックレット（32P）もパッケージされた豪華盤となる。

通常盤の2形態にはいずれも、ライブ音源を収めた2枚組CDとブックレット（12P）が付属する。店舗予約の開始日、予約特典の詳細は続報にて公開される。

さらに、本作のリリースを記念して、『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND: Special Screening』と題した先行上映会の開催も決定。6月27日14時から全国18の劇場で上映され、入場者プレゼントやオリジナルグッズの販売も予定されている。

（文＝リアルサウンド編集部）