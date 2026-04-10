１０日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１４１．１４ポイント（０．５５％）高の２５８９３．５４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４３．２１ポイント（０．５０％）高の８６５５．０４ポイントと反発した。売買代金は２４６３億１６５０万香港ドル（約５兆１００億円）となっている（９日は２４４９億７７２０万香港ドル）。

中東リスクの緩和期待が相場を支える流れ。イスラエルのネタニヤフ首相は９日、レバノンとの直接交渉することで合意したことを明らかにした。それより先、米国とイランは仲介国パキスタンの首都イスラマバードで１１日午前に和平協議するとも伝わっている。米半導体株高も追い風。昨夜の米株市場では、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）が２．１％高と連日で史上最高値を更新した。そのほか、中国製造業のデフレ脱却も好材料。寄り付き直後に公表された３月の中国物価統計では、生産者物価指数（ＰＰＩ）がプラス０．５％と、前月（マイナス０．９％）までのマイナスから３年半ぶりに上昇転換した。市場予想（プラス０．４％）も上回っている。もっとも、上値は限定的。協議の進展を見極めたいとするムードも漂った。指数は引けにかけて上げ幅を削っている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、車載バッテリー世界最大手の寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が９．０％高、ファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が４．６％高、豚肉生産で世界トップの万洲国際（ＷＨグループ：２８８／ＨＫ）が３．７％高と上げが目立った。

セクター別では、半導体が高い。ＳＭＩＣのほか、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が１２．１％、峰チョウ科技深セン（１３０４／ＨＫ）が７．９％、ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が３．５％ずつ上昇した。

証券セクターも急伸。交銀国際ＨＤ（３３２９／ＨＫ）が１０．３％高、中信証券（６０３０／ＨＫ）が８．３％高、中州証券（１３７５／ＨＫ）が４．９％高、国聯証券（１４５６／ＨＫ）が４．８％高と値を上げた。最大手の中信証券が報告した１〜３月期決算（速報）は５５％増益と良好な内容。セクター全体の買い材料となった。

中国不動産セクターも物色される。広州富力地産（２７７７／ＨＫ）が８．２％高、合景泰富地産ＨＤ（１８１３／ＨＫ）が７．４％高、龍湖集団ＨＤ（９６０／ＨＫ）が３．４％高、中国金茂ＨＤ（８１７／ＨＫ）が２．２％高で引けた。

半面、石油セクターの一角は安い。百勤油田服務（２１７８／ＨＫ）が６．４％、中油燃気集団（６０３／ＨＫ）が３．６％、中石化石油工程技術服務（１０３３／ＨＫ）が１．１％、中海油田服務（２８８３／ＨＫ）が０．８％ずつ下落した。

本土マーケットも反発。主要指標の上海総合指数は、前日比０．５１％高の３９８６．２３ポイントで取引を終了した。証券が高い。ハイテク、自動車、インフラ関連、不動産、医薬、公益なども買われた。半面、産金・非鉄は安い。エネルギー、空運、銀行の一角も売られた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）