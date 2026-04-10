5ナンバーサイズで扱いやすい「ヤリス」が改良

2026年2月20日、トヨタはコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルを発表し、同年3月2日より発売を開始しました。



どのような改良が行われたのでしょうか。

トヨタが販売するコンパクトカー ヤリスは、2020年2月に4代目の現行型が登場しました。従来は「ヴィッツ」という名称でしたが、現行型で車名が統一され、世界共通の「ヤリス」という車名が採用されています。

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「軽く、小さく、扱いやすく」というコンセプトのもと登場し、従来のコンパクトカーとは異なる「新しいスタンダード」を念頭に開発。5ナンバーサイズの扱いやすいボディにスタイリッシュなデザインや使い勝手の良さから高い人気を獲得しています。

コンパクトカーとしては初めて、トヨタ独自の「TNGAプラットフォーム」が採用され、高い操縦安定性と快適な乗り心地が叶えられています。

スポーティな外観と軽快な操作性のバランスの良さは、コンパクトカーの中でもトップクラスでしょう。

パワートレインは1リッターと1.5リッターのガソリンモデルと、1.5リッターのハイブリッドモデルが用意されています。駆動方式は1リッターモデルがFFのみで、ほかはFFと4WDを設定。また1.5リッターガソリンモデルでは6速MTも用意します。

燃費性能にも注目で、ガソリンモデルでは18.6km／L〜20.3km／L、ハイブリッドモデルでは30.2km／L〜36.0km／Lと、トップクラスの数値（いずれもWLTC）をマークしています。

グレード展開はエントリーモデルの「X」とミドルグレードの「G」、そして最上位の「Z」まで3種類が展開されているほか、KINTO限定モデルとして「U」が設定されています。

今回の一部改良では、装備の追加や新しいボディカラーの設定などが行われたほか、特別仕様車「Z“URBANO”」に6速MT車が追加設定されました。

外装では、全グレードのドアミラーとシャークフィンアンテナがブラックに変更され、精悍なアクセントになっています。

ボディカラーにはハイブリッドカー「プリウス」にも採用された黄色「マスタード」がZグレードに設定。ブラックのパーツとの組み合わせで、鮮烈な印象を残します。

内装では、Zグレードに10.5インチの大画面ディスプレイオーディオを採用。Gグレードでも8インチとなり、操作性が向上しました。

Xグレードは引き続きディスプレイオーディオレスで、ナビレディパッケージがオプションで選択できます。

なお、Z、Gグレードのディスプレイオーディオは、車載ナビ機能を搭載する「Plus」となっており、スマートフォンを接続しなくても、ナビ機能が使えます。

このほかハイブリッドのZ、Gグレードにフロントアームレストが追加され、快適になりました。

機能装備では、待望の電動パーキングブレーキとブレーキホールド機能がハイブリッド車に標準搭載されました。従来は手引き式のサイドブレーキでしたが、ブレーキホールド機能も付いたことで、信号待ちなどでブレーキを踏み続ける必要がなくなりました。

また、スマートエントリー＆スタートシステムが全車に標準装備され、エントリーグレードでもスマートキーが使えるようになっています。

このほか、Zをベースに、専用ブラックの装備で仕立てた特別仕様車「Z“URBANO”」には6速MT車が追加設定され、選択肢が拡大しています。

一部改良されたヤリスの販売価格（消費税込）は169万7300円から299万4200円。

世界トップレベルの低燃費と快適な走りが楽しめる改良型のヤリス。新色や装備の充実化を図ったことで、ますます完成度の高いコンパクトカーに進化しています。