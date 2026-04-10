〈日本の「水の安全神話」は崩壊している？ テフロン加工にも使われる“PFAS”に「発がん性」の懸念《世界中で規制が進むも日本は…》〉から続く

基地、工場、廃棄物処分場。日本各地でPFAS（ピーファス）汚染が確認されている。発がんリスクも持つこの化学物質は、どこにあるのか。全国に広がる汚染の実態について、新刊『灰色の鎖 PFAS汚染列島』（文藝春秋）を上梓したジャーナリスト・諸永裕司氏が語った。（全2回の2回目／はじめから読む）

【動画を見る】発がん性の化学物質「PFAS」が日本の水に混じっている…大量に検出された「汚染エリア」はどこ？

（初出：「文藝春秋PLUS」2026年3月24日配信）

水の「PFAS汚染」による健康リスク

文藝春秋PLUSの番組「＋RONTEN」で、諸永氏はPFAS汚染が確認された具体的な地域について語った。



諸永裕司氏

PFASとは有機フッ素化合物と呼ばれる人工的な化学物質の総称である。それが長年にわたって、基地や工場などから環境中に放出され、土壌に浸透し、いま地下水や河川に高濃度のまま残っている。PFASの中でも代表的なPFOA（ピーフォア）は、腎臓がんや甲状腺疾患などとの因果関係が認められている。体内に取り込まれると分解されずに蓄積し続けるため、微量であっても長期的な健康リスクをもたらす。

汚染エリアとして名前が挙がったのは…

PFAS汚染のエリアとして、最初に名前が挙がったのは東京・多摩地区。同地区では長く地下水が水道水源として利用されてきた。諸永氏によれば、東京湾の底の土壌を掘るとPFASが地層のように検出され、1960年代後半から使われていた可能性が推測できるという。

東京都がこの問題に気づいたのは2000年代初頭。「つまり使われてから30年以上経ってから」だと諸永氏は説明する。2004年から地下水や河川で計測を始めたものの、国が規制の網をかけていなかったことを理由に、「東京都はそのまま汚れた水を提供し続けてきた」。取水の一部が止まったのは、諸永氏の取材を経た2019年のことだった。

愛知県、岐阜県、沖縄県でもきわめて高い濃度が検出されたことがあるという。いずれも現在は基準値（PFOSとPFOAの合計で50ナノグラム）を下回っているが、その基準自体の妥当性に疑問が残っているのは前回、触れた通りだ。

公共水道以外にも深刻な問題がある。個人の井戸や、地域で管理する簡易水道では、そもそも検査項目にPFASが含まれていなかったため汚染に気づけなかったケースが多い。諸永氏は「今になって対策を迫られている方たちもいるが、汚染源がわからず、浄化を求めることができない」と語る。

「汚した人が誰なのかわからない。そのため、汚された水を飲まされたうえに、その浄化費用まで自分たちで負担しなければいけないという方々が、全国のあちこちに出始めている」

汚染源は3つに分類できる

いったい汚染源はどこなのか。諸永氏は3つに分類できるという。

第一に基地・空港。航空機火災に備えた消火訓練で使われる泡消火剤にPFASが含まれており、訓練のたびに環境中に拡散してきた。防衛省は認めていないが、米軍基地で9カ所、自衛隊基地で15カ所が汚染源と見られる。

第二に工場。半導体や自動車に限らず、フライパンや電気釜、あるいは衣類などのコーティング加工を施す工場からの排出が、川を汚し、飲み水を汚してきた。

第三に廃棄物。岡山県吉備中央町では、PFASを除去するために吸着させた使用済み活性炭がきちんと処理されずに放置されていたことが判明している。 除去に有効な活性炭も、3〜6カ月で交換が必要になり、使用済みのものは約1000度で焼却しなければPFASは分解できないが、。その焼却施設は全国でまだ10カ所余りしかないという。

PFASはいまも全国各地の地下水や川や土壌に

さらに、全国各地にある産業廃棄物処分場でも、ゴミの中から染み出したPFASが周辺環境を汚染している実態が明らかになってきたという。

しかし、環境省が「汚染源」と認めた現場は一桁にとどまる、と諸永氏は言う。

「汚染源が放置されるのは、規制に後ろ向きな政財界の意向を優先しようするだけでなく、法的な規制の網がかかっていないからでもある。環境基準などが定められていないため浄化が進まず、PFASはいまも全国各地の地下水や川や土壌などに含まれたままだ」

（「文春オンライン」編集部）