ＪＲＦＵ（日本ラグビーフットボール協会は、４月１８日から大阪府内で実施するＵ２０日本代表候補の関西合宿に参加するメンバー３７人及び練習生１人を発表しました。

今回召集されたのは、４月８日に追加召集が発表された１１人を含むＦＷ２０人、ＢＫ１７人の３７人。２０２５年度の高校日本代表としてＵ１９イングランド代表から歴史的な初勝利をあげた、この春に関東・関西の強豪大学に入学した新１年生１０人もメンバーに名を連ねました。

注目のメンバーには、高校日本代表のバイスキャプテンとして歴史的勝利に貢献した国学院栃木出身の福田恒秀道選手など帝京大学から最大の９人。桐蔭学園の花園３連覇の原動力となった喜瑛人選手など慶應義塾大学から６人、東福岡の主将としてチームをけん引した須藤蒋一選手など明治大学から６人、関西からは京都成章の中心的な存在として全国高校ラグビー大会決勝進出を支えた南川祐樹選手など関西学院大学から最大の４人の選手が選出されました。

さらに、練習生として大阪桐蔭の3年生、花園でも大活躍を見せた吉川大惺選手（４月２４日のみ）が参加するなど、下の世代も合流して、いよいよ今年度の最大の目標であるＵ２０世代の世界最高峰の大会「ワールドラグビー ジュニアワールドチャンピオンシップ」（６月２７日～７月１８日に開催予定）にむけて本格的な活動が始まったＵ２０日本代表候補。この中から、どの選手が世界にインパクトを与える存在として成長を遂げていくのか？彼らの奮闘ぶりに期待です。

【ラグビーＵ２０日本代表候補 関西合宿参加メンバー（ポジション、氏名、在籍校）】



ＰＲ１ 田崎凛太郎（帝京大学）

ＰＲ１ 原悠翔（明治大学）

ＰＲ１ 李星河（同志社大学）

ＨＯ 河内晟歩（関西学院大学）

ＨＯ 津村晃志（帝京大学）〇

ＨＯ 三浦颯太（帝京大学）

ＰＲ３ 川越寛太（関西学院大学）

ＰＲ３ 佐々木大斗（明治大学）

ＰＲ３ 本山佳龍（静岡ブルーレヴズ）

ＰＲ３ 喜瑛人（慶應義塾大学）〇

ＬＯ 熊谷鼓太郎（明治大学）

ＬＯ 百武聖仁（明治大学）

ＬＯ 梁瀬将斗（関西学院大学）〇

ＬＯ 山崎太雅（慶應義塾大学）

ＦＬ 申驥世（慶應義塾大学）

ＦＬ 西野誠一朗（慶應義塾大学）

ＦＬ 藤久保陸（帝京大学）

ＦＬ 南川祐樹（関西学院大学）〇

ＮＯ８ 須藤蒋一（明治大学）〇

ＮＯ８ 坪根章晃（帝京大学）

ＳＨ 荒木奨陽（帝京大学）〇

ＳＨ 川端隆馬（早稲田大学）

ＳＨ 奈良夏（流通経済大学）

ＳＨ 元橋直海（筑波大学）〇

ＳＯ 小林祐貴（慶應義塾大学）

ＳＯ 丹羽雄丸（同志社大学）

ＣＴＢ 岩倉吏臣（山梨学院大学）

ＣＴＢ 福田恒秀道（帝京大学）〇

ＣＴＢ 林宙（帝京大学）〇

ＣＴＢ 吉田琉生（帝京大学）

ＷＴＢ 内田慎之甫（筑波大学）

ＷＴＢ 草薙拓海（慶應義塾大学）

ＷＴＢ 久住誓蓮（天理大学）

ＷＴＢ 坂田弦太郎（近畿大学）〇

ＷＴＢ 深田衣咲（筑波大学）

ＦＢ 古賀龍人（明治大学）

ＦＢ 須田琥珀（法政大学）〇

〇＝4月8日に追加召集が発表された選手

＊練習生

ＦＢ 吉川大惺（大阪桐蔭高校）

◆Ｕ２０日本代表候補関西合宿スケジュール

期間 ４月１６日（木）～４月２５日（土）

会場 Ｊ―ＧＲＥＥＮ堺ドリームキャンプ

・主なスケジュール

４月１８日（土） 花園近鉄ライナーズと練習試合（東大阪市花園ラグビー場・第２グラウンド）

４月２１日（火） レッドハリケーンズ大阪とＦＷ合同練習（ドコモ大阪南港グラウンド）

４月２３日（木） 近畿大学ラグビー部と合同セッション（近畿大学Ｅキャンパス・人工芝グラウンド）