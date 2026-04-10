「女子ゴルフ・ステップアップツアー、ヤンマー・ハナサカ・レディース」（１０日、琵琶湖ＣＣ＝パー７１）

女子ゴルフの藤田光里が１０日、自身のインスタグラムを更新。「２０２６年、１年半の産休を経てゴルフ場に戻ってこれました（／ω＼＊）」とつづり、９日に開幕した下部ステップアップツアー、ヤンマー・ハナサカ・レディース（１０日、琵琶湖ＣＣ＝パー７１）での競技復帰を報告した。

藤田は初日を３バーディー、８ボギーの７５で終え、４オーバーの３４位だった。

藤田は２０２４年２月に会社員との男性との結婚を発表し、同年１１月に妊娠を報告。昨年２月に第１子出産を発表した際には「２０２６年春の復帰を目指します」と目標を掲げていた。

⁡この日の投稿では「家族、スポンサー様、応援団、ファンの皆様のおかげでまたここに立てたことを嬉しく思います」とファンや関係者ら周囲の支えに感謝。「新しいスタートライン 自分らしく頑張っていきますので今後ともよろしくお願いいたします」とママゴルファーとしての抱負をつづった。