セガが、『ソニックレーシング クロスワールド Nintendo Switch 2 Edition』のパッケージ版を4月10日に発売したことを発表した。

【画像あり】ソニックのゲームなのにカオスな並びに！？ スクリーンショット

本作は、陸・海・空を舞台に、毎周コースに変化が起こる予測不能なレース体験が特徴のゲームだ。レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。マシンには70種類以上の「ガジェット」を装着でき、プレイスタイルや攻略ルート、戦略が大きく変化する。

オンラインでは最大12人で対戦できる「ワールドマッチ」をはじめ、チームで特殊ルールに挑む「フェスタ」やゴールタイムを競う「タイムトライアル」など、さまざまなモードが用意されている。

ダウンロードコンテンツとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブ、パックマン、ロックマンなど多彩なキャラクターも参戦する。

Nintendo Switch 2版では、Nintendo Switch版からグラフィックが強化され、より高フレームレートでのプレイが可能となった。早期購入特典として、「ウェアホッグ パック」が付属する。ゲーム内容は発売済みの他機種版から変更はないほか、異なる対応プラットフォーム間でのネットワーク対戦（クロスプレイ）に対応している。

すでにNintendo Switch版を所持しているユーザーは、アップグレードパス（有償）を購入することでNintendo Switch 2 Editionをプレイできる。

あわせて、本作の魅力を凝縮した最新映像が公開された。実際のゲームプレイを中心に、疾走感やダイナミックなレース展開が確認できる内容となっている。

また、最新アップデート「Ver.1.3.1」が配信されている。新ガジェット8種の追加や、往年のセガレーシング楽曲8曲の収録、各種コラボステッカーの実装など、多数のコンテンツが追加された。ゲームバランスや既存ガジェットの調整も行われ、レース中の戦略性が深まっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）