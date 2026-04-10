2026年4月29日（水）25時35分より日本テレビにて放送の深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」。本日、ストーリーやキャストの情報を解禁！

本作品は、AIと人間の関係性について描いたダークサスペンスのオリジナル作品。主人公・相内亮佑（あない・りょうすけ）を演じるのは、地上波ドラマ初主演となる砂田将宏（BALLISTIK BOYZ）。

結婚を翌日に控えた相内亮佑（砂田将宏）は、順風満帆な人生の裏側で、恋人・めぐみ（藤江萌）への「劣等感」と「迷い」にさいなまれていた。そんな時に起動した最新AI「MIRA」（内山昂輝）。スマホやPCの膨大なデータから「MIRA」は亮佑の「内なる声」を暴き出す。

密室で突きつけられる、残酷なまでの客観的データ。彼が導き出す「究極の選択」とは――。あなたの価値観を揺さぶる、新感覚の密室ヒューマンドラマ。

AIが簡単に使えるようになった今の時代に…

「自分の本音を話せるのは、AIだけなのかもしれない」

「AIは誰よりも自分をわかってくれている」「常に論理的に正しいことを言ってくれる」

そんな風に思い込んでしまう主人公に自分を照らし合わせて見てほしい、現代のダークラブサスペンスとなっている。

先んじて番組公式X（@M_ManWithMira_b）で公開した主人公の姿は、AI「MIRA」が予測した亮佑の「最悪の将来」。なぜ「MIRA」はこんな将来を予想したのか？亮佑はその現実をどう受け止めるのか？

本作には、ABEMAオリジナルドラマ「スキャンダルイブ」などを手がけるstoryboardも企画・制作として参画、制作プロダクションとしてbird and insectが地上波ドラマ制作に初参画。

OA前日の4月28日（火）には、「先行試写会」を実施予定。俳優陣の撮影秘話や、主題歌披露も…？詳細については後日発表。公式X（@M_ManWithMira_b）をぜひチェック！

■主演・砂田将宏 コメント

Q.出演オファーを受けた時の感想を教えてください。

地上波初主演ということもあって夢が1つ叶ったので素直にめちゃくちゃ嬉しくて撮影が楽しみでワクワクしてました。けれど、撮影が近づくにつれて期待に応えられるかとプレッシャーと不安な気持ちもどんどん大きくなっていたのは正直な気持ちです。

でも絶対にいい作品にしてやる！という気合と覚悟はありました。

Q.演じる「相内 亮佑」はどんな人物ですか？自分との共通点は？

仕事でも実績があり人付き合いも良く、友達や職場の同僚には人望もあり自分の家で飲み会を開くぐらい完璧な男なのですが、プライドが高く、そんな完璧な男でいないとというだけあって彼女や親友にも話せない悩みや悔しい過去があります。

自分は誰にも言えない悩みや悔しい過去に縛られては無いですが、周りの人やファンの人に完璧な自分を見せたいというところやみんなの輪の真ん中にいるタイプなのは似ているかもしれないです。

Q.台本を読んだ時の印象はどうでしたか？

今まで演じた役、作品の中ではダントツで1番難しいなと思いました。

ストーリーの内容もそうですが、感情や動きがある人ではないAIとの会話で進んでいくストーリーなだけあって一人芝居な感覚もありました。言葉のキャッチボールの仕方が初めての形で感情の持っていき方が難しいなと思いました。

Q.ドラマの見どころと、皆さんへのメッセージをお願いします。

AIを使った作品というところでAIが身の回りにある今の時代を生きる視聴者にはすごくリアルな作品になっています。地上波初主演ということで、今の自分の表現できるすべてを出し切りました！今後の自分の役者人生の中でも、大切な作品になったと思います。なので、たくさんの方にこの作品が届くことを願っています。

■番組概要

出演者：砂田将宏 藤江萌 内山昂輝

脚本：中村允俊

演出：浦翔也

制作：関根龍太郎 新井秀和

企画/プロデューサー：三井陽介

プロデューサー：伊藤裕史 中村允俊 磯貝美来 川野辺圭吾

企画・制作：storyboard

制作プロダクション：bird and insect

制作協力：AX-ON エニシ

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/hanashisugita-otoko/

番組公式X：@M_ManWithMira_b

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