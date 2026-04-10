ロックバンド、SHAZNAのボーカルIZAMが10日までにインスタグラムを更新。横暴な振る舞いをする一部の音楽ファンに苦言を呈した。

IZAMは「ライヴイベントなどでの七不思議のひとつ。。。」と書き出し、「出演するバンドによってお客様の層が異なるのは当たり前なのは理解できるのだが、お目当てバンドではないバンドのお客様やスタッフさん（バンドスタッフ、会場スタッフ含む）などに攻撃的だったり、やけにイキる人が居るのはなぁぜ？？？」と疑問を投げかけた。

「確かにバンドによっては攻撃的なパフォーマンスが売りのバンドもいる。しかし、それはバンドのスタイルだから決して何も悪くない。あくまでもそれはパフォーマンスであり裏では礼儀正しい子達が多い。あくまでも自己表現」とした上で、「なのに、そのパフォーマンスを観てる側の人間（応援者）が、ステージを観ていて 何か力が宿った感じになってしまっているのだろうか……」と、その一部バンドファンの振る舞いについて推し量り、「全く知らない周りに居る人や目当てじゃないバンド、スタッフさんなどに対し、横暴で横柄な態度を取ったり嫌がらせ的な行動をしたりする事が不思議でならない」とつづった。

そうした一部ファンの行為が、応援しているアーティストの品位や評価を下げてしまうことを説明し「何故こんな簡単な事がわからないのだろうか？何故、アーティストが魂を削ってライヴを演っているのが判らないのだろうか？好きなアーティストが活動出来なくなっても良いのでしょうか？好き嫌いがあるのは勿論理解できるが、他人に対するリスペクトがないのだけは理解が出来ない。考え方が人それぞれなのは理解できるが、口があるのだから普通に思いを伝えればいい。話をしてみればいい」と訴えた。