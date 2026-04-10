HIKAKINさんのコメントあり！セブン‐イレブンの楽しい麦茶「ONICHA」
株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、日本を代表するYouTuber・HIKAKIN（ヒカキン）さんが自ら手がけた新ブランド「ONICHA」のペットボトル麦茶を、全国のセブン‐イレブン店舗で2026年4月21日（火）より順次発売する。
■「楽しくワクワクする」体験を提供する新しい麦茶
本商品は、日常的に飲用される麦茶において、“飲みもの”としての味や品質へのこだわりはもちろん、これまでの麦茶のイメージを覆す「楽しくワクワクする」体験を提供する新しい麦茶。これまで、まじめで話題の中心になりづらかった麦茶のイメージを、シンプルでかわいいパッケージデザインと、これまでにないワクワクするSNSを中心とした企画で一新。ONICHAが日常を楽しい体験へと変えていく。
幅広い世代に支持される大人気YouTuber・HIKAKINさんがBEE株式会社を設立し、販売者として自ら手がけた自信作「ONICHA 麦茶」だ。全国のセブン-イレブン店舗にて購入することができる。
＜商品概要＞
商品名：ONICAH（オニチャ） 麦茶
価格：138円（税込149.04円）
発売日：2026年4月21日（火）
販売者：BEE株式会社
販売エリア：全国
■毎日が楽しくなる！3つのデザインと「鬼みくじ」
従来の麦茶にはないパッケージデザインを目指し、印象的なロゴとキャラクター「おにっぴ」をあしらった、シンプルでかわいらしい3種類のデザインを展開している。さらに、ラベルを剥がすと裏面に4種類のおみくじ「鬼みくじ」（大吉／中吉／小吉＋シークレット1種）が現れる仕掛けを採用し、日常にちょっとした楽しさを提供する。
■味わいの特長
味わいは、HIKAKINさんがこだわり抜いた“大麦本来の自然な味わい”を追求した。余計なものを一切使わず、六条大麦と二条大麦（※抽出原材料）のみにこだわり、大麦由来の自然なうまみと香りを引き出した。さらに、じっくり丁寧に抽出することで、香ばしさと澄んだ味わいを両立し、すっきりとした後味に仕上げている。
■ONICHAが仕掛けるワクワクする企画
「HikakinTV」や「ONICHA」の公式SNSアカウントを通じて、ブランドとしての楽しくワクワクする動画や企画を継続的に発信する。飲料の枠を超えたエンターテインメント体験に期待しよう。
ONICHA公式SNSアカウント
・X (https://x.com/onicha_jp)
・TikTok (https://www.tiktok.com/@onicha_jp)
・Instagram (ttps://www.instagram.com/onicha_jph)
・ONICHA公式サイト
https://onicha.jp/
■HIKAKINさんからのコメント
娘が生まれ、親になったことで健康面をより意識するようになり、子どもには麦茶を飲んでほしいと思う一方で、麦茶が「親に言われて飲む、ジュースの代わりの退屈な飲み物」と捉えられてしまう現状に課題意識を持っていました。ジュースを否定するのではなく、麦茶を“我慢して飲むもの”ではなく“楽しい気分で選びたくなるもの”へと変えたいという想いから、世界観やデザイン、体験設計まで含めた商品づくりに取り組んでいます。
また、YouTubeが幅広い世代に楽しまれる存在であるように、麦茶についても子どもだけに限らず、幅広い層が手に取れる飲料を目指し、日常的に飲まれるカテゴリーの中で新しい選択肢となることを目指します。
日本の麦茶、変えるぞ！
※店舗によって価格が異なる場合がある。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある。
※店舗によって一部取り扱いがない場合がある。
※画像はイメージ。
※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認のこと。
■ONICHA公式サイト
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
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＜商品概要＞
商品名：ONICAH（オニチャ） 麦茶
価格：138円（税込149.04円）
発売日：2026年4月21日（火）
販売者：BEE株式会社
販売エリア：全国
■毎日が楽しくなる！3つのデザインと「鬼みくじ」
従来の麦茶にはないパッケージデザインを目指し、印象的なロゴとキャラクター「おにっぴ」をあしらった、シンプルでかわいらしい3種類のデザインを展開している。さらに、ラベルを剥がすと裏面に4種類のおみくじ「鬼みくじ」（大吉／中吉／小吉＋シークレット1種）が現れる仕掛けを採用し、日常にちょっとした楽しさを提供する。
■味わいの特長
味わいは、HIKAKINさんがこだわり抜いた“大麦本来の自然な味わい”を追求した。余計なものを一切使わず、六条大麦と二条大麦（※抽出原材料）のみにこだわり、大麦由来の自然なうまみと香りを引き出した。さらに、じっくり丁寧に抽出することで、香ばしさと澄んだ味わいを両立し、すっきりとした後味に仕上げている。
■ONICHAが仕掛けるワクワクする企画
「HikakinTV」や「ONICHA」の公式SNSアカウントを通じて、ブランドとしての楽しくワクワクする動画や企画を継続的に発信する。飲料の枠を超えたエンターテインメント体験に期待しよう。
ONICHA公式SNSアカウント
・X (https://x.com/onicha_jp)
・TikTok (https://www.tiktok.com/@onicha_jp)
・Instagram (ttps://www.instagram.com/onicha_jph)
・ONICHA公式サイト
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■HIKAKINさんからのコメント
娘が生まれ、親になったことで健康面をより意識するようになり、子どもには麦茶を飲んでほしいと思う一方で、麦茶が「親に言われて飲む、ジュースの代わりの退屈な飲み物」と捉えられてしまう現状に課題意識を持っていました。ジュースを否定するのではなく、麦茶を“我慢して飲むもの”ではなく“楽しい気分で選びたくなるもの”へと変えたいという想いから、世界観やデザイン、体験設計まで含めた商品づくりに取り組んでいます。
また、YouTubeが幅広い世代に楽しまれる存在であるように、麦茶についても子どもだけに限らず、幅広い層が手に取れる飲料を目指し、日常的に飲まれるカテゴリーの中で新しい選択肢となることを目指します。
日本の麦茶、変えるぞ！
※店舗によって価格が異なる場合がある。
※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記している。
※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある。
※店舗によって一部取り扱いがない場合がある。
※画像はイメージ。
※情報は現時点でのもの。最新の情報はHPを確認のこと。
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