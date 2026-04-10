話のネタになりそうな「埼玉県のお土産」8選！ 2位「草加せんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：草加せんべい（いけだ屋）／34票2位は、埼玉を代表する名産品「草加せんべい」です。日光街道の宿場町として栄えた草加市で生まれたこのお煎餅は、パリッとした食感と醤油の香ばしさが特徴。老舗「いけだ屋」をはじめ、職人が1枚ずつ丁寧に焼き上げる伝統の味は、「埼玉といえばこれ」という安心感と歴史を伝えるのにぴったりなお土産です。回答者からは「お茶請けにちょうど良く、話のネタにもなると思うから」（50代女性／北海道）、「名前は聞いたことがあっても実際に食べる機会はあまりないので、『これが草加せんべいなんや』と興味を持たれやすいです。しっかりした硬さや醤油の香ばしさも特徴で、昔ながらのお菓子として話も広がりやすいお土産やと思います」（30代女性／和歌山県）、「あの硬さが癖になる。草加せんべいは昔から有名だし、いただいたら埼玉行ったんだなとわかる」（40代女性／富山県）といった声がありました。
1位：十万石まんじゅう（十万石ふくさや）／61票1位に輝いたのは、十万石ふくさやの「十万石まんじゅう」でした！埼玉県民には「うまい、うますぎる」というテレビCMのフレーズでお馴染みのこのお饅頭。棟方志功が手掛けたパッケージデザインや、国産のつくね芋を使用したしっとりとした皮の美味しさは、県外の人へ贈る際の面白いエピソードとして喜ばれること必至です。回答者からは「埼玉県なんて別に観光で行く場所でもないし、お土産とは程遠いかな？と思ったけどこれだけはローカルCMで爆笑問題の太田さんがよくラジオでモノマネしていた」（50代男性／岐阜県）、「『うまい、うますぎる』を知っていればそれで盛り上がれるし、知らなければそのままその話ができると思いました」（30代女性／東京都）、「昨年鬼滅の刃とコラボしていた。ボリュームもあって個包装で食べやすい」（30代女性／静岡県）といった声がありました。
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(文:坂上 恵)