内山純の『人生のリフォームどき』（徳間書店）が4月15日（水）に発売される。

【画像】築40年の戸建て改装に臨むシスターフッド小説『人生のリフォームどき』

家も、部屋も、人生も、今が変わるとき。即断即決の蘭子（40代）、優柔不断なスミレ（60代）他人の二人がタッグを組んで築40年の戸建て改装に臨む――シスターフッド小説。

著者の内山純は「『生き方を少し変えたい』『邪魔なものを捨てたい』『ちょっとだけでも前に進みたい』想いはあれど、なかなかできない。そんなときは独りで悩まずに、誰かの力を借りればいい。きっと、あなたを後押ししてくれる人が周りにいるはず……40代と60代の異なる生き方をしてきた女性が自宅のリフォームをきっかけに出会い、助け合い、再生していく、ハートフルな物語をお楽しみください。」とコメント。

担当編集者は「賃貸か購入か悩み続けて数年経ち、気づけば物価高騰！新築なんて無理！老後は賃貸でいくか！？それとも田舎の実家をリフォームするか？実家の物の多さを整理できるのか？リフォームってまず片付けることから始まるんだ！？と本作を読んでようやく現実と向き合う気持ちになりました。片付けはもちろん、どんな間取りにしたいかなど具体的なお話もでてきますが、やっぱり心の支えになるのは人。「助けてほしい」ときにちゃんと声をあげられる人になりたいと心から思う作品です。」とコメントした。本書の冒頭25ページまで公開されている。

■著者プロフィール1963年神奈川県生まれ。立教大学卒。2014年『Bハナブサへようこそ』で第24回鮎川哲也賞を受賞しデビュー。著書に『レトロ喫茶おおどけい』『魔女たちのアフタヌーンティー』『さかのぼり喫茶おおどけい』『あなたのためのショコラショー』『ぬくもり荘のまかないさんは』などがある。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）