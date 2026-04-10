【台風情報】台風4号（シンラコウ）発生 発生場所、今後の進路と勢力は 最大瞬間風速60メートルまで発達予想 気象庁が付近の船舶に注意警戒を呼びかけ
台風第４号が発生しました。
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１０日３時、トラック諸島近海の
北緯８度２５分、東経１５０度１０分において、
熱帯低気圧が台風第４号になりました。
台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。
中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートルで
中心の北東側４４０キロ以内と南西側３３０キロ以内では
風速１５メートル以上の強い風が吹いています。
カロリン諸島の
北緯８度２５分、東経１４９度３５分を中心とする
半径８０キロの円内に達する見込みです。
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２５メートル、
最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。
１２日の進路と勢力は
４８時間後の１２日３時には
カロリン諸島の
北緯９度１０分、東経１４９度１０分を中心とする
半径１３０キロの円内に達し、
強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径２４０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
７２時間後の１３日３時には
マリアナ諸島の
北緯１０度５０分、東経１４７度００分を中心とする
半径１８５キロの円内に達し、
非常に強い台風になる見込みです。
中心の気圧は９４５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。
予報円の中心から半径３５０キロ以内では
風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。
なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。
この方面の船舶は十分警戒してください。