台風第４号が発生しました。

【写真を見る】【台風情報】台風4号（シンラコウ）発生 発生場所、今後の進路と勢力は 最大瞬間風速60メートルまで発達予想 気象庁が付近の船舶に注意警戒を呼びかけ

１０日３時、トラック諸島近海の

北緯８度２５分、東経１５０度１０分において、

熱帯低気圧が台風第４号になりました。

台風は１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の北東側４４０キロ以内と南西側３３０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





１２日の進路と勢力は

台風の中心は、２４時間後の１１日３時にはカロリン諸島の北緯８度２５分、東経１４９度３５分を中心とする半径８０キロの円内に達する見込みです。中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は２５メートル、最大瞬間風速は３５メートルが予想されます。

４８時間後の１２日３時には

カロリン諸島の

北緯９度１０分、東経１４９度１０分を中心とする

半径１３０キロの円内に達し、

強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径２４０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

７２時間後の１３日３時には

マリアナ諸島の

北緯１０度５０分、東経１４７度００分を中心とする

半径１８５キロの円内に達し、

非常に強い台風になる見込みです。

中心の気圧は９４５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートルが予想されます。

予報円の中心から半径３５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれがあります。

なお、台風の中心が予報円に入る確率は７０％です。



この方面の船舶は十分警戒してください。