【カー用品店】売れているバッテリーTOP10｜寒さに強い“定番モデル”を基準に選びたい！【2026年2月版】
寒さが続く2月は、バッテリーの性能低下が気になりやすい時期だ。朝の始動性や電装品の安定動作を考えると、冬の後半こそバッテリー選びを見直したいタイミングでもある。今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介する。
※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。
売れ筋 バッテリー ランキング 1位
オートバックス 1位 オートバックス エバストロン S-3
オートバックスの主力PBバッテリー。アイドリングストップ車・充電制御車兼用モデルとして展開されており、冬場の交換候補として選ばれやすい一本だ。
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イエローハット 1位 GSユアサ ECO.R Revolution ER-2
アイドリングストップ車・通常車兼用の高性能モデル。GSユアサ公式でも、長寿命と高い始動性能の両立が特長として案内されている。
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売れ筋 バッテリー ランキング 2位
オートバックス 2位 オートバックス エバストロン S-1
価格と性能のバランスが取りやすいスタンダードモデル。冬場の交換需要でも選ばれやすく、まず候補に入れやすい存在だ。
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イエローハット 2位 BOSCH Eシリーズ
輸入車・国産車を問わず検討しやすい定番シリーズ。ボッシュ公式では車種別適合検索が案内されており、適合確認のしやすさも強みだ。
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売れ筋 バッテリー ランキング 3位
オートバックス 3位 オートバックス エバストロン S-2
Sシリーズの中核モデル。始動性能と価格のバランスがよく、冬場の買い替え候補として選びやすい。
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イエローハット 3位 BOSCH BKシリーズ
国産車向けのスタンダードモデルとして選ばれているシリーズ。価格とブランド信頼性のバランスを取りたいユーザーに向く。
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オートバックス 4位～10位
4位：パナソニック カオス X1シリーズ
5位：オートバックス エバストロン S-0
6位：オートバックス 欧州EN規格バッテリー
7位：パナソニック カオス HVシリーズ
8位：BOSCH ハイテックHV
9位：GSユアサ HJシリーズ
10位：BOSCH ブラックAMG
イエローハット 4位～10位
4位：パナソニック カオス W1シリーズ
5位：GSユアサ GALDAR SHG2
6位：BOSCH BO-YB
7位：パナソニック カオス ライト L3
8位：パナソニック BKシリーズ
9位：BOSCH PSバッテリー EN AMS
10位：パナソニック カオス EN
まとめ
2026年2月のバッテリーランキングでは、オートバックスのPB「エバストロン」シリーズと、GSユアサ・BOSCH・パナソニックといった定番メーカー品が中心となった。GSユアサのECO.R Revolution、パナソニックのcaos W1/X1、BOSCHの適合検索対応シリーズなど、寒い時期に安心感のあるモデルが上位に並んでいる。
冬の後半は「まだ使える」よりも、朝の始動性や電装品の安定感を維持できるかが大切だ。不意のバッテリー上がりを避けるためにも、売れ筋上位の定番モデルを基準に、早めの点検・交換を検討したい。