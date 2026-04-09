寒さが続く2月は、バッテリーの性能低下が気になりやすい時期だ。朝の始動性や電装品の安定動作を考えると、冬の後半こそバッテリー選びを見直したいタイミングでもある。今回は、2026年2月のカー用品店（オートバックス／イエローハット）で実際に売れているバッテリーTOP10を紹介する。

※本記事は2026年2月の販売データをもとに作成している。

売れ筋 バッテリー ランキング 1位

オートバックス 1位 オートバックス エバストロン S-3

オートバックスの主力PBバッテリー。アイドリングストップ車・充電制御車兼用モデルとして展開されており、冬場の交換候補として選ばれやすい一本だ。

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イエローハット 1位 GSユアサ ECO.R Revolution ER-2

アイドリングストップ車・通常車兼用の高性能モデル。GSユアサ公式でも、長寿命と高い始動性能の両立が特長として案内されている。

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売れ筋 バッテリー ランキング 2位

オートバックス 2位 オートバックス エバストロン S-1

価格と性能のバランスが取りやすいスタンダードモデル。冬場の交換需要でも選ばれやすく、まず候補に入れやすい存在だ。

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イエローハット 2位 BOSCH Eシリーズ

輸入車・国産車を問わず検討しやすい定番シリーズ。ボッシュ公式では車種別適合検索が案内されており、適合確認のしやすさも強みだ。

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売れ筋 バッテリー ランキング 3位

オートバックス 3位 オートバックス エバストロン S-2

Sシリーズの中核モデル。始動性能と価格のバランスがよく、冬場の買い替え候補として選びやすい。

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イエローハット 3位 BOSCH BKシリーズ

国産車向けのスタンダードモデルとして選ばれているシリーズ。価格とブランド信頼性のバランスを取りたいユーザーに向く。

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オートバックス 4位～10位

4位：パナソニック カオス X1シリーズ

5位：オートバックス エバストロン S-0

6位：オートバックス 欧州EN規格バッテリー

7位：パナソニック カオス HVシリーズ

8位：BOSCH ハイテックHV

9位：GSユアサ HJシリーズ

10位：BOSCH ブラックAMG

イエローハット 4位～10位

4位：パナソニック カオス W1シリーズ

5位：GSユアサ GALDAR SHG2

6位：BOSCH BO-YB

7位：パナソニック カオス ライト L3

8位：パナソニック BKシリーズ

9位：BOSCH PSバッテリー EN AMS

10位：パナソニック カオス EN

まとめ

2026年2月のバッテリーランキングでは、オートバックスのPB「エバストロン」シリーズと、GSユアサ・BOSCH・パナソニックといった定番メーカー品が中心となった。GSユアサのECO.R Revolution、パナソニックのcaos W1/X1、BOSCHの適合検索対応シリーズなど、寒い時期に安心感のあるモデルが上位に並んでいる。

冬の後半は「まだ使える」よりも、朝の始動性や電装品の安定感を維持できるかが大切だ。不意のバッテリー上がりを避けるためにも、売れ筋上位の定番モデルを基準に、早めの点検・交換を検討したい。