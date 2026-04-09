お笑いコンビ・大自然のロジャーさん（38）としんちゃん（38）が9日、それぞれのSNSを更新。コンビを解散することを発表しました。

大自然は、沖縄出身のロジャーさんと大阪出身のしんちゃんのコンビ。所属している吉本興業のプロフィルによると、2015年7月に結成。『M-1グランプリ』や『キングオブコント』で準決勝に進出したことがあり、バラエティー番組でも活躍しています。

■大自然・ロジャーさんの発表文【全文】

【ご報告】

この度、大自然は解散することとなりました。

様々な思いを抱え、悩み、考え抜いた末の決断です。

しんちゃん、そしてファン並びに関係者の皆様。

これまで10年間、本当にありがとうございました。

直接ご報告できなかった方々、心よりお詫び申し上げます。

また、諸事情により

解散発表から最後の舞台までの期間が短くなってしまい

大変不親切な形となってしまいましたこと

重ねてお詫び申し上げます。

4月12日の劇団前野の500円ミュージカル「小さい、人魚姫のん」

こちらのイベントで最後の舞台となります。

今後についてですが、芸人としての活動は続けていく予定です。

最後に改めまして、これまで多大なる愛をくださったファンの皆様

本当にありがとうございました。

大自然ロジャー

■大自然・しんちゃんの発表文【全文】

日々お世話になっております。

この度大自然を解散する事になりました。

4月12日の「劇団前野の500円ミュージカル〜小さい人魚姫のん〜」が最後の舞台となります。

発表から最後の舞台までが短くなってしまい申し訳ございません。

今までお仕事などで関わって下さった皆様。一緒にふざけて下さった先輩、後輩、同期の皆さん。相方として共に活動してくれたロジャー。そして応援して下さったり支えて頂きましたファンの皆様。

本当に10年間ありがとうございました。

大自然で過ごしたこの10年でだいぶ貴重な経験さして貰いました。

友達も150人ぐらい増えました。

本当に皆様には感謝しています。

芸人は続けるのでどうかこれからも応援して貰えたら嬉しいです。

自分はいつか面白いネタをやってもう一度笑かしに戻ってきたいと思っております。

その時は皆んなでまた相手して下さい。

頑張ります！！

大自然 しんちゃん