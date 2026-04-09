IFHA（国際競馬統括機関連盟）は9日、今年のロンジンワールドベストレースホースランキング第2回中間発表を行った。

1月1日から4月5日までの主要レースが対象で、大阪杯を制したクロワデュノール（牡4＝斉藤崇）がレーティング122ポンドで4位タイにランクインした。

香港のセンテナリースプリントC、クイーンズシルバージュビリーCを連勝したカーインライジング（セン5＝香港）は6日の前走スプリントC（1着）が期間対象外で、先月の発表から変わらずレーティング128ポンドで1位。2位は香港スチュワーズC、香港ゴールドCと連勝中のロマンチックウォリアー（セン8＝香港）で124ポンド、サウジC覇者フォーエバーヤング（牡5＝矢作）が123ポンドで3位となっている。

ネオムターフC覇者ロイヤルチャンピオン（セン8＝英国）、ドバイワールドC覇者マグニチュード（牡4＝米国）が122ポンドでクロワデュノールと並んで4位タイ。ドバイシーマクラシック覇者カランダガン（セン5＝フランス）はサウジC2着ナイソス（牡5＝米国）と並んで121ポンドで7位タイとなった。

9位タイはカタールのアミールトロフィー覇者ディープモンスター（牡8＝池江）、オーストラリアのジョージライダーS覇者オータムグロー（牝4＝オーストラリア）、ドバイターフ覇者オンブズマン（牡5＝英国）、大阪杯2着メイショウタバル（牡5＝石橋）が120ポンドで並んでいる。

第1回中間発表後に出走した他の日本調教馬は高松宮記念覇者サトノレーヴ（牡7＝堀）が119ポンドで13位タイ、大阪杯3着ダノンデサイル（牡5＝安田）が118ポンドで18位タイとなった。

▽レーティング 競走馬の能力を示す客観的な指標で、着差や負担重量などを基に、国際的に統一された基準により、数値化したもの。23年はイクイノックスが日本調教馬の歴代最高値となる135ポンド（対象レース＝ジャパンC1着）で年間1位。24年はアラブ首長国連邦のローレルリバー（ドバイワールドC1着）、アイルランドのシティオブトロイ（英インターナショナルS1着）が128ポンド、25年はフランスのカランダガン（英チャンピオンS1着）が130ポンドで年間1位に輝いた。