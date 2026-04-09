10日(金)は、低気圧が発達しながら日本海を通過する見込みです。

10日は、九州から北海道まで全国的に雨が降るでしょう。九州から東海の太平洋側の地域に加え、北陸など日本海側でも雨脚の強まるところもあり、土砂災害などに注意が必要です。

10日の朝には低気圧は朝鮮半島の東の海上に達する見込みです。その後発達しながら11日(土)にかけて北海道へと進むでしょう。低気圧の通過にともない、西日本から北日本まで広い範囲で暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になりそうです。

10日の雨と風の予想ですが、未明から九州から東海・北陸まで雨が降るでしょう。

明け方には関東や東北でも雨雲が広がりそうです。午前中は、九州から東海の太平洋側沿岸部では雨の降り方が強まるところがあるでしょう。

10日の昼過ぎも、近畿や東海では雨の降り方は強いままの見込みです。

10日は、九州から東海にかけての太平洋側では雨の降り方が強まるでしょう。

北陸でも、9日の夜遅くから雨が本格的に降り、10日の夕方近くまで断続的に降る見込みです。

週末の土曜日日曜日は、低気圧が抜けて全国的に天気は回復するでしょう。