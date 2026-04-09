驚愕のルノー「超低燃費車」

ガソリン価格の高騰が続く現在、ハイブリッドカーが一般に浸透し、さらなる燃費性能の追求は続いています。



しかし、最新のPHEV（プラグインハイブリッド）車であっても、リッター100kmに達するものは存在しません。



しかし、実はルノーは“究極のエコカー”と呼ぶことができる革新的なコンセプトカー「エオラブ（EOLAB）」を2014年に発表していました。

エオラブは、2014年にフランスで開催された「パリモーターショー」で発表された4人乗りのハッチバックスタイルのコンセプトカーです。

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最も注目すべき点は、その驚異的な燃費性能にあります。欧州基準で1リッター／100km（1リッター当たり100km）という、極めて優れた効率性を示しています。

エオラブの開発は、当時のフランス政府が提唱していた「2L／100kmの燃費を実現するクルマ」という目標をさらに上回る、究極のエコカープロジェクトとして進められました。

パワートレインは、1.0リッター3気筒ガソリンエンジン（75ps）と電気モーター（54ps）を組み合わせたPHEVシステム「Z.E.ハイブリッド」で、クラッチを持たない革新的な3速トランスミッションと連携しています。電気モーターのみでも約60kmの走行が可能です。

ボディサイズはトヨタ「アクア」やホンダ「フィット」などと同じBセグメントに分類される、全長4メートル前後の扱いやすいコンパクトカーとして設計されています。

エクステリアにおける大きな特徴が、そのユニークなドア構造です。軽量化と後席への乗降性を両立するため、運転席側（左側）は1枚ドア、助手席側（右側）は2枚ドアという、左右非対称の3ドアレイアウトが採用されました。

さらに右側のドアはセンターピラーレスの観音開きとなっており、乗降性を高める斬新なギミックが取り入れられています。

車両重量についても、アルミニウムやマグネシウム、特殊な樹脂などの軽量素材を多用し、ベースとなった同クラスのモデル（クリオ／日本名：ルーテシア）から約400kgもの軽量化に成功。車重を955kgという1トン未満の数値に抑え込みました。

ガラスを3ミリまで薄くしたり、ブレーキシステムを小型化するなど、グラム単位の軽量化が図られています。

エクステリアデザインは空力性能に特化したもので、「アクティブエアロ」と呼ばれるシステムを搭載しています。

走行速度が70km／hを超えると車高が自動的に25mm下がり、フロントバンパーのスポイラーや、ホイールの隙間を塞ぐフラップが展開して空気抵抗を徹底的に削減します。

0に近ければ空気抵抗が少ないことを示すCd値は、0.235と非常に小さな数値を実現しています。

これらの燃費向上のための工夫により、リッター100kmという優れた燃費性能を達成したエオラブですが、あくまで技術を証明するためのコンセプトカーであったため、このままの姿で市販されることはありませんでした。

しかし、エオラブで培われた「クラッチレスのハイブリッド機構」などの先進的なノウハウは、現在日本でも販売されている「ルーテシア E-TECHフルハイブリッド」などにしっかりと受け継がれています。

先進技術のショーケースとしての側面が強いクルマではありましたが、最小限の燃料で長距離走行を実現するという性能は、パワーやスピードとは異なる魅力を持つといえるでしょう。

エコロジーと高い効率性を両立させた、ルノーの技術力を示す象徴的な1台となっています。