日本テレビの森圭介アナウンサーの若かりし頃の秘蔵ショットが注目を集めている。

昨年１１月に「宅建士試験とＦＰ２級、とりました」と宅地建物取引士とファイナンシャルプランナー２級の２つの資格試験に合格したことを報告し、注目を集めた森アナ。９日にインスタグラムを更新し、「２５年前、新人だった頃のことを思い出す機会があって部屋の掃除をしていたら、その当時に取材していただいた記事が出てきた。ひとこととしてそこに書いてあったのは『雑魚は、雑魚なりに』会社に入って慣れない環境で 同期や先輩と勝手に比べて何もできない自分に自信をなくし、それでも、やると決めたのは自分なんだからと つぶやくように書いた覚えがある。自分を実力以上に大きく見せず、見栄を張らず、謙虚に誠実に、雑魚は雑魚なりに、これからもがんばっていきます」とつづり、２５年前の取材を受けた際の写真を公開した。

この投稿には「私は森さんの豪快な笑い声が大好きです 元気をもらえます！」「今と変わらないくらい可愛いお顔 謙虚である姿勢、私も忘れないようにします！」「昔も今もイケメンアナウンサー」「昔からイケメンすぎる 森さんの紡ぐ言葉とかセンスが大好きです」などのコメントが寄せられている。