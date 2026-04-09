米国・ＡＥＷの「ＡＥＷ ＤＹＮＡＭＩＴＥ」（カナダ・エドモントン）が８日（日本時間９日）に放送され、ＡＥＷインターナショナル王者オカダ・カズチカ（３８）が、新日本プロレスのＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ王者ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ（竹下幸之介＝３０）と、再び危険なタッグを結成することになった。

オカダと竹下は同じ悪の「ドン・キャリス・ファミリー」に所属しながら、昨年から激しく対立してきた。昨年１２月の「コンチネンタル・クラシック」準決勝ではオカダが竹下に非道のドライバー攻撃を食らわせ勝利し、さらに遺恨を深めている。

この日は竹下がアンドラデ・エル・イドロ、マーク・デイビスと強力トリオを結成し、ジャック・ペリー＆ダービー・アリン＆バンディードと激突。竹下は場外でデイビスとともに、アリンの両手両足を抱えて放り投げ場外バリケードに叩きつける荒業を披露。最後はアンドラデがペリーにザ・メッセージを決めて３カウントを奪った。

快勝したファミリーは試合後も３人がかりでペリーを暴行する。ここでファミリーの宿敵ヤングバックス（マット＆ニック・ジャクソン）が現れ、ペリーを救出。続けて竹下を抱え上げ合体技を仕掛けようとした時にオカダが現れ、ヤングバッグスの攻撃を阻止した。オカダと竹下はリングでマットとニックに蹴りを入れるが、突如リング中央でにらみ合い。すぐさま胸を突き合うとエルボーの打ち合いを始めた。

ド迫力の殴り合いにファミリーの仲間が制止に入るも、今度はオカダと因縁のあるラスカルズが登場。竹下がバンディードからトペ・コンヒーロを浴びてダウンすると、オカダは中指を突き立てて大喜びだったが、次回「ＣＯＬＬＩＳＩＯＮ」でインターナショナル王座戦で迎え撃つ、ラスカルズのマイロン・リードからはトぺを食らった。

ところが…。バックステージでインタビューを受けたドン・キャリスは、１２日（同１３日）のＰＰＶ「ＡＥＷ ＤＹＮＡＳＴＹ」（カナダ・バンクーバー）で、オカダ＆竹下ｖｓヤングバックスを唐突に発表した。直前まで殴り合っていたオカダとのタッグに、竹下は当然拒否。だがキャリスは２人と親しい間柄にあり、負傷欠場中のカイル・フレッチャーのために「団結するんだ」と説得した。

竹下がオカダとの王座戦実現を条件に受諾すると、キャリスはバックスを倒せば５月２４日の「ＤＯＵＢＬＥ ｏｒ Ｎｏｔｈｉｎｇ」（ニューヨーク）で２人の王座戦を実現させると約束。「マイケル・ジョーダンとスコッティ・ピッペンのように協力し合うんだ」と、米プロバスケットボールＮＢАブルズの黄金時代を築いた２人の名を挙げ、握手をうながした。

ニヤニヤと笑っていたオカダは竹下と手を握り合ったが「お前がピッペン、俺がマイケル・ジョーダンね」と不敵に言い、自分が格上だと挑発してみせた。竹下は血相を変えて食ってかかった。

これまでもタッグを組んだことがあったが、仲間割れの繰り返し。世界有数のタッグチームを相手に、果たしてオカダと竹下は最強ブルズを再現できるのだろうか？