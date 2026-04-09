「PGYTECH（ピージーワイテック）」日本総代理店のセキドは、iPhone向け撮影キット「RetroVa（レトロバ）オールインワンセット」を発売した。価格は4万1800円。対応するモジュールとあわせて、公式サイトのほか、Amazon.co.jpや楽天市場などにも順次展開する。

「RetroVa（レトロバ）オールインワンセット」は、iPhone 16 Pro/Pro MaxとiPhone 17 Pro/Pro Max対応の撮影キット。グリップや望遠レンズが着脱式となっている。

海外のクラウドファンディング「Kickstarter」で約2900万円の支援を集め、カメラの見本市「CP＋2026」にも出展されていた。

【Kickstarter Launch -RetroVa Vintage Imaging Kit | Where Retro Echoes. Nova Answers.】

キットはモジュール別に装着できる設計。グリップ分離型スマートフォンケースと2.35倍望遠レンズがセットになったオールインワンセットのほかにも、別売りの2倍望遠レンズやフィルターアダプター（62mm／67mm）がラインアップされる。スマートフォンケース部分は高強度PC素材。

「RetroVa 2倍望遠レンズ」は1万4960円、「RetroVa 62mm フィルターアダプターリング」と「RetroVa 67mm フィルターアダプターリング」は3520円。

RetroVa 2倍望遠レンズ

RetroVa 62mm フィルターアダプターリング

RetroVa 67mm フィルターアダプターリング

望遠レンズなどが付属しない「RetroVa グリップキット」は1万5400円で購入できる。

RetroVa グリップキット

グリップ部には、iPhoneとBluetooth接続できるシャッターボタンやマルチファンクションボタン、コントロールダイヤル、ズームレバーを搭載。半押しでのフォーカスや、長押しでの連写も可能。ISO感度やホワイトバランス、露出補正などの設定も調整できる。

2.35倍の望遠レンズを装着すると、iPhone 17 Proシリーズでは光学で235mm（4倍）、iPhone 16 Proシリーズでは光学で282mm（5倍）の焦点距離で撮影できる。

グリップ部底面にはmicroSDカードスロットを搭載し、4K動画やRAW写真の撮影・記録に対応する。

「PGYTECH PhotoVideo Creative」アプリと連携すると、フィルムカメラのような質感や雰囲気のある撮影ができる。iPhoneの過度なシャープ感を抑え、より自然な画質に整えられるという。