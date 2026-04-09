【芸能界クロスロード】

敵はNetflixなのに…フジ谷原章介、TBS上田晋也 春の改編「情報新番組」に漂う時代錯誤感

4月期の改編を「過去10年で最大規模」と意気込んでいたフジテレビ。

先陣を切って、3月29日にスタートした谷原章介司会の日曜朝の情報番組「SUNDAYブレイク.」は個人1.2％、世帯2.3％と目を疑うような低視聴率。同日の「サンデーモーニング」（TBS）が12.5％（世帯）と王者の貫禄を見せつけ、日本テレビの「シューイチ」も8.7％（同）と2位を確保と、2強の牙城に迫るどころか、足元にも及ばなかった（視聴率はビデオリサーチ調べ/関東地区）。

放送を前に谷原は「ゆったりと週明けへの活力を養ってもらえるような番組にしたい」と語っていたが、その言葉もむなしく感じる。

日曜朝は各局とも力の入る時間帯。ニュース、スポーツ、エンタメ、生活情報など扱う話や切り口に違いはあれ、情報番組にチャンネルを合わせる一番のポイントは司会者にある。

「サンモニ」は関口宏から引き継いだ元NHKの膳場貴子。出しゃばり過ぎず、やさしい口調のしゃべりはお父さんたちにすこぶる評判がいい。「シューイチ」は軽いノリが主婦に人気のタレント・中山秀征の司会。タイプは違うが、安定した2人に谷原が挑むのが、日曜朝の構図になった。

谷原は芸能界の登竜門だった男性誌モデルから俳優に転身。「花より男子」でデビュー。ドラマでキャリアを積むなか、32歳の時にバラエティー番組の司会を機にTBSの人気番組「王様のブランチ」の2代目司会に就任。物腰の柔らかい爽やかなイケメンで人気を博した。

就任3カ月後、いしだ壱成の元妻である元タレントと結婚。彼女の連れ子と後に誕生した5人の子供を合わせ6人の子育てと仕事を両立させ好感度も一気にアップした。公私ともに充実期に入った頃、俳優と司会の二刀流に悩み、先駆者の故・児玉清に相談。「助言を受け挑戦を決意した」といわれている。

2015年、児玉が司会を務めた「パネルクイズアタック25」の3代目に起用されたのも必然だった。NHK「うたコン」の司会は今年で10年を迎えたが、二刀流もいつの間にか司会業に軸足を移していた。

女性人気の高い谷原を21年からフジが「めざまし8」の司会に起用。初めて情報番組を担当したが、平日の朝でも2桁視聴率を取るテレビ朝日の「羽鳥慎一モーニングショー」と、日テレの「DayDay.」の後塵を拝した。昨年「サン！シャイン」に衣替えも1年で打ち切りになった。

「情報番組の司会には向かない」の烙印を押された形の谷原。俳優業に軸足を戻すことも考えられるが……。

「雑誌モデル出身俳優は阿部寛、反町隆史、竹野内豊らは主演クラスで活躍中。他にも50代の俳優は木村拓哉や大沢たかおと粒ぞろい。その中に谷原が割って入らなければならない」（テレビ関係者）

谷原の事情も考慮したのか（？）フジは3度目の情報番組のチャンスを与えたが、初回から深夜番組並みの数字では巻き返しは至難の業。テレビ関係者は、「最低1年は続けるだけに、内容やゲストで斬新なものを求められるが、今のフジにその力があるかは疑問です」という。

■14時間連続の生放送を敢行

出はなをくじかれたショックも癒えないなか、フジの平日は「ライブ感重視。パワーアップ」のキャッチで朝から夕方にかけての14時間連続の生放送を敢行する。これまでないタイムテーブルだが、息が続くか心配は尽きない。

ドラマは他局のように放送前から期待できるものはなく、蓋を開けてみないとわからないのがフジの現状。期待外れに終わらないことを祈りたい。

（二田一比古／ジャーナリスト）