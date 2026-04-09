ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』公開25周年をお祝いしたスペシャルカフェ「モンスターズ・インク」OH MY CAFEが東京・表参道に期間限定オープン！

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」など個性豊かなモンスターたちをイメージしたカラフルで楽しいフォトジェニックなメニューが楽しめます☆

ディズニー＆ピクサー「モンスターズ・インク」OH MY CAFE

開催期間：2026年4月23日（木）〜6月28日（日）

開催場所：東京・表参道「OH MY CAFE」

所在地：東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ 本館 地下3階

【事前予約】予約開始日：2026年4月9日（木） 18:00〜

予約金：770円(税込) ※1申込につき4席まで予約可

「モンスターズ・インク」OH MY CAFE：https://monsters-ohmycafe.ltr-online.com/

2001年にアメリカで公開された長編フルCGアニメーション映画で、日本では2002年に公開されたディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』

子どもを怖がらせた悲鳴でエネルギーを生み出すモンスターたちの電力会社を舞台に、「ジェームズ・Ｐ・サリバン」と相棒で大親友の「マイク・ワゾウスキ」の驚きと感動の冒険は、子どもから大人まで、あらゆる世代に長きにわたり愛され続けています。

今回、ディズニー&ピクサーのアニメーション映画『モンスターズ・インク』公開25周年をお祝いしたスペシャルなカフェの開催が決定！

店内には「ジェームズ・Ｐ・サリバン」と「マイク・ワゾウスキ」の大迫力のスタチューも登場します☆

そのほか、映画『モンスターズ・インク』、続編映画『モンスターズ・ユニバーシティ』をモチーフにした、カフェオリジナルグッズやスーベニア、特典なども登場します☆

事前予約者限定 カフェ利用特典「オリジナル缶バッジ」

事前予約者限定のカフェ利用特典として、事前予約を利用し、メニューを注文された方に「オリジナル缶バッジ」をプレゼント。

作品に登場するキャラクターたちをデザインした缶バッジ全8種からいずれか1個がランダムでプレゼントされます。

※種類は選べません

ドリンク特典「オリジナルミニブロマイド」

ドリンク特典として、プレゼントされるのは「オリジナルミニブロマイド」

ドリンク1品注文につき、全7種から1枚がランダムでもらえます。

※種類は選べません

※無くなり次第終了

「モンスターズ・インク」OH MY CAFE メニュー

メニューには「ジェームズ・Ｐ・サリバン」をイメージしたグラタン、「マイク・ワゾウスキ」をイメージしたお寿司、「ランドール・ボッグス」をイメージしたパスタプレート、人間の女の子「ブー」をイメージしたプレート、悲鳴ボンベをイメージしたカレーなどがラインナップ。

さらにカラフルで楽しいフォトジェニックなデザートやドリンクなども用意されます。

フードとドリンクは全て、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニュー。

すべてのフードとドリンクは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発されています。

また、ディズニー・チェックの表示がついた食品・飲料は、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しています。

＜サリー＞RRR!グラタンプレート

価格：1,990円(税込)

成績トップの優秀な”怖がらせ屋”「ジェームズ・P・サリバン」をイメージしたチキンとポテトのグラタンプレート。

バケットには「モンスターズ社」ロゴの焼き印が入っています。

＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート

価格：2,090円(税込)

予約困難な名店「ハリーハウゼン」のお料理をイメージした「＜マイク＞ギョロ目お寿司プレート」

ガールフレンドの「セリア」とのデート気分が味わえる不気味でかわいいお寿司プレートです。

※赤いお寿司はマグロではなく、こんにゃく等を主原料とした代替食品を使用しています

＜ブー＞モンスター？パスタプレート

価格：2,090円(税込)

人間の女の子「ブー」をイメージした「＜ブー＞モンスター？パスタプレート」

モンスターの着ぐるみを着たキュートな「ブー」をイメージしたミートソースパスタのプレートです。

＜ランドール＞青春の思い出サンドイッチプレート

価格：2,090円(税込)

「モンスターズ・ユニバーシティ」時代をイメージしたサンドイッチプレート。

怖がらせ大会でのハプニング、ハート柄のランドールがキュート☆

＜悲鳴ボンベ＞悲鳴が詰まった！？トマトカレー

価格：2,090円(税込)

子供たちの悲鳴が詰まった「悲鳴ボンベ」をイメージしたトマトのカレーライス。

悲鳴の代わりに何が入っているかは食べてからのお楽しみです。

※スミティとニードルマンのフォトプロップスは持ち帰れません

＜サリー＆マイク＞相棒パフェ

価格：1,390円(税込)

「＜サリー＆マイク＞相棒パフェ」は、親友で相棒の2人をイメージしたパフェ。

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」はモナカとホイップクリーム、「マイク・ワゾウスキ」はメロンシャーベットで表現されています。

＜OK（ウーズマ・カッパ）＞落ちこぼれケーキ

価格：1,390円(税込)

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」と「マイク・ワゾウスキ」が入ることになった落ちこぼればかりのクラブ「OK(ウーズマ・カッパ)」をイメージしたケーキ。

透明の筒を外して“落ちこぼれた”ケーキを味わうデザートメニューです。

＜サリー＞ブルースムージー

価格：1,190円(税込)

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」のボディカラーをイメージした「＜サリー＞ブルースムージー」

爽やかなミルクとバナナのスムージーです。

＜マイク＞メロンミルク

価格：1,190円(税込)

目玉がインパクト抜群な「＜マイク＞メロンミルク」

「マイク・ワゾウスキ」のグリーンがメロン果肉を使用したミルクスムージーで表現されています。

＜ランドール＞ブルーティーソーダ

価格：990円(税込)

「ランドール・ボッグス」のボディカラーをイメージした「＜ランドール＞ブルーティーソーダ」

炭酸入りのバタフライピーティーソーダです。

※アクリルマドラーは持ち帰れません

＜モンスターズ社＞バナナヨーグルトスムージー

価格：1,190円(税込)

エネルギーチャージにぴったりな「＜ランドール＞ブルーティーソーダ」

バナナ＆ヨーグルトとココナッツミルクのスムージー。

ホットコーヒー／ホットティー／ホットミルク

価格：各690円(税込)

M・Sの2サイズから選ぶことができる、オリジナルマグカップで提供されるホットドリンク。

Mサイズは「ジェームズ・Ｐ・サリバン」のマグカップ、Sサイズは「マイク・ワゾウスキ」のマグカップで提供されます。

TAKE OUT「ボトル入りドリンク」

価格：1,890円(税込)

「ボトル入りドリンク」は、そのまま持ち帰ることができるオリジナルボトルで販売。

中身はアイスコーヒー、アイスティーから選べます。

「モンスターズ・インク」OH MY CAFE スーベニア

対象メニューに追加料金を支払うことで購入できるスーベニア。

全てのドリンクメニューと共にアクリルマドラー、アクリルスタンドコースターがセットで購入できます。

マグカップ（サリー）

価格：対象メニュー価格+2,090円(税込)

購入制限：1ドリンクにつき1点まで

「ジェームズ・Ｐ・サリバン」のデザインのマグカップ。

「マイク・ワゾウスキ」のマグカップと重ねてディスプレイできます。

マグカップ（マイク）

価格：対象メニュー価格+1,980円(税込)

購入制限：1ドリンクにつき1点まで

ボディカラーであるグリーンを基調にした「マイク・ワゾウスキ」デザインのマグカップ。

反面ずつ異なるアートが使用されているのもポイントです。

アクリルマドラー

価格：対象メニュー価格+990円(税込)

種類：ランダム8種

購入制限：1ドリンクにつき8点まで

『モンスターズ・インク』と『モンスターズ・ユニバーシティ』のキャラクターをデザインしたアクリルマドラー。

全8種類からいずれか1つがランダムに封入されています。

ドア型アクリルスタンドコースター

価格：対象メニュー価格+各1,430円(税込)

種類：全2種 ※好きな柄が選べます

購入制限：1ドリンクにつき各1点まで

扉が開くギミック付きのアクリルスタンドコースター。

＜サリー&マイク＞デザインは「ブー」の差し込み位置を移動できます。

「モンスターズ・インク」OH MY CAFE オリジナルグッズ

「モンスターズ・インク」OH MY CAFEで購入できるオリジナルグッズも多数ラインナップ。

カセット型のデザインがかわいいアクリルキーホルダーやディスプレイにぴったりな額縁マグネットのほか、

普段使いしやすいトートバッグや巾着、カードホルダーが展開されます。

アクリルキーホルダー

価格：770円(税込)

種類：ランダム8種

クリア素材を使用したアクリルキーホルダー。

アニメーションタッチのアートを使用した、ポップなデザインが使用されています。

ステッカー

価格：605円(税込)

種類：ランダム20種

作中の思い出深いワンシーンを切り取ったステッカー。

全20種類の中からどのデザインが出てくるかは、開封するまでのお楽しみです。

額縁マグネット

価格：990円(税込)

種類：ランダム6種

様々なタッチでデザインされた「ジェームズ・Ｐ・サリバン」や「マイク・ワゾウスキ」をレイアウトした額縁マグネット。

ラックなどに貼り付けるだけで『モンスターズ・インク』のアートが堪能できます。

巾着

価格：各1,540円(税込)

種類：全2種（ピンク／クリーム）

ピンクとクリームの2色から選べる巾着。

アニメーションアートと線画アートがそれぞれに使用されています。

カードホルダー／トートバッグ

グッズ名・価格：左から）

・カードホルダー 1,650円(税込)

・トートバッグ 2,750円(税込)

毎日の通勤や通学のお供としても活躍してくれる、カードホルダーとトートバッグ。

カフェのロゴが入った、お土産にもおすすめのディズニー＆ピクサーグッズです。

個性豊かなモンスターたちがいっぱいの、ワクワク感あふれる世界観の中で、工夫を凝らしたメニューが心ゆくまで楽しめるカフェ。

開催場所：東京・表参道「OH MY CAFE」にて2026年4月23日より開催される「モンスターズ・インク」OH MY CAFEの紹介でした☆

©Disney/Pixar

※画像はイメージのため、仕様が変更になる場合があります

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