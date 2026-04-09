女優の波瑠（34）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。ドッグランでの交友を語った。

番組のテーマは「LINE友だち1000人VS10人 人間関係のお悩み発表SP」と題し、気軽に友人ができるタレントと慎重に友だち作りをしていくタレントが集結した。

波瑠は「愛犬家同士は現場で仲良くなりやすいかなと。『フード何かおすすめある？』とか話したり。私はドッグランによく行ってたんですけど、パーキング代を知らない人に立て替えてもらったりしました」と告白し、スタジオを驚かせた。

波瑠は「小銭しか使えなくて。崩しに行こうって思ってちょっと離れたところに歩いて行ってたら、ドッグランだけで会うマダムとすれ違って『こんにちは』なんて言って。『小銭つくりに行くんです』って言ったら、（マダムが）『貸してあげるから行きましょう』みたいな感じで。『明日もこのぐらいの時間にいますか？』って言ってお返しして。ドッグランだけの仲良しがあったりとかしました」と語った。

くりぃむしちゅー上田晋也は「すごいね。俺は断る。『大丈夫。どうせコンビニに行かなきゃいかないんで』とか」と反応した。

波瑠は「なんでしょう。軽率？ かもしれない」と分析すると、上田は「僕が言いづらいことを本人が言っていただいてありがとうございます」とイジった。